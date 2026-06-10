Carolina Mejía fortalece la seguridad en Villa Francisca y La Fe con más de mil luminarias LED

Bartolo García

Santo Domingo, DN. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, entregó este martes un total de 1,090 luminarias LED instaladas en los sectores Villa Francisca y ensanche La Fe, como parte de la segunda fase del programa Sectores Iluminados Más Seguros, iniciativa orientada a mejorar la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos.

La ejecutiva municipal fue recibida con entusiasmo por residentes de ambas comunidades, quienes valoraron el impacto positivo de contar con calles mejor iluminadas para el tránsito, la convivencia y el desarrollo de actividades durante las noches.

En Villa Francisca fueron colocadas 346 luminarias LED en 55 calles, mientras que en el ensanche La Fe se instalaron 744 lámparas en 43 vías, ampliando significativamente la cobertura de iluminación en estas importantes zonas de la capital.

“Es un privilegio poder tener al ensanche La Fe iluminado. Ustedes merecen esto y que sigamos trabajando juntos por el bienestar de la comunidad”, expresó Carolina Mejía durante el acto de entrega realizado junto a dirigentes comunitarios y residentes.

Los comunitarios destacaron los avances impulsados por la Alcaldía del Distrito Nacional. Ramón Cruz, presidente de la Junta de Vecinos Los Amigos de La Nueva Fe, agradeció la intervención y recordó otras acciones ejecutadas por la gestión municipal, incluyendo la eliminación de varios vertederos improvisados en la zona.

La segunda etapa del programa contempla la instalación de 10 mil nuevas luminarias LED en sectores que no fueron impactados durante la primera fase. Hasta el momento, además de Villa Francisca y La Fe, ya han sido beneficiados los sectores San Carlos y Don Bosco.

Con esta iniciativa, la Alcaldía busca completar la iluminación total de los barrios y avenidas del Distrito Nacional, reforzando la seguridad ciudadana y los espacios públicos. La primera etapa del programa concluyó con la colocación de cerca de 10 mil lámparas LED en 23 sectores y 11 avenidas, además de la instalación de 200 cámaras de videovigilancia conectadas al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.