Carolina Mejía destaca unidad del PRM tras aprobar cambios estatutarios y convocar nueva convención

Bartolo García

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebró su XXIII Convención Nacional Extraordinaria, durante la cual aprobó una serie de modificaciones a sus estatutos y fijó para el domingo 9 de agosto la celebración de la XXIV Convención Nacional Ordinaria, en la que serán elegidas las nuevas autoridades nacionales de la organización. Además, se estableció que los dirigentes electos ejercerán sus funciones por un período de dos años (2026-2028).

Al cierre de la actividad, la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, resaltó la madurez política de la organización al asegurar que ha sabido manejar sus procesos internos con respeto y unidad. “Demostramos que un partido puede debatir sin dividirse, competir sin destruirse y salir fortalecido de cada proceso interno”, expresó ante la dirigencia presente.

Mejía sostuvo que el interés colectivo del partido siempre debe estar por encima de cualquier aspiración individual y aseguró que el PRM continuará dando ejemplo de institucionalidad. Asimismo, manifestó su confianza en que la organización volverá a recibir el respaldo del pueblo dominicano en las elecciones de 2028.

Durante su intervención, también destacó la gestión del presidente Luis Abinader, afirmando que ha encabezado un Gobierno caracterizado por el trabajo, la transparencia, la estabilidad y los resultados. Señaló que esa obra pertenece tanto al mandatario como a los dirigentes y militantes que han contribuido al fortalecimiento del proyecto político.

En la convención fueron aprobadas varias reformas estatutarias, entre ellas la ampliación de la Dirección Ejecutiva de 60 a 65 miembros, la eliminación de la figura del coordinador ejecutivo de la Presidencia, la redefinición del proceso para escoger a los vicepresidentes y la creación del cargo de coordinación ejecutiva de la Presidencia, que será asumido por el primer vicepresidente.

Asimismo, los delegados aprobaron iniciar un proceso de reforma y modernización integral del partido, que incluirá consultas y discusiones con la dirigencia y la militancia para elaborar una propuesta de actualización de los estatutos. También se ratificó que, a partir de 2028, las autoridades partidarias serán escogidas mediante voto universal, directo y secreto de la militancia.

Durante la actividad, dirigentes como Deligne Ascención, Sigmund Freund y Eugenio Cedeño resaltaron el fortalecimiento institucional del PRM y el proceso de renovación interna que desarrolla la organización. Con las resoluciones aprobadas, el partido busca consolidar su estructura, fortalecer su democracia interna y prepararse para los retos políticos de los próximos años.