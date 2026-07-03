Carmen Ligia Barceló impulsa la educación en Hato Mayor con becas, mejoras escolares y nuevas propuestas

Bartolo García

La diputada Carmen Ligia Barceló celebró la segunda edición del “Premio Orgullo Hato Mayor al Mérito Estudiantil y Magisterial”, un evento dedicado a reconocer la excelencia académica y la labor del magisterio, al tiempo que presentó nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la educación en la provincia. Durante la actividad fueron entregadas 20 becas universitarias y computadoras a estudiantes destacados, además de reconocimientos especiales a maestros por su trayectoria y vocación de servicio.

En su intervención, Barceló destacó que esta segunda edición reafirma el compromiso de seguir promoviendo una cultura donde el mérito, el esfuerzo y la educación sean pilares del desarrollo de Hato Mayor. La legisladora expresó que el proyecto nació con la intención de crear mayores oportunidades para la juventud y fortalecer el reconocimiento al trabajo de los docentes de la provincia.

La diputada también presentó los resultados de sus gestiones ante el Ministerio de Educación (MINERD) para mejorar la infraestructura escolar. Informó que ya fueron intervenidos los centros educativos Cañada del Agua, El Cercado y Guayabal, en Hato Mayor; Benito González, Loma Clara y Luz Mirla Javier Reyes, en El Valle; y Catarey Adentro, en Sabana de la Mar. Además, anunció que 12 planteles adicionales serán reparados próximamente.

En el ámbito legislativo, Barceló informó que sometió una resolución ante la Cámara de Diputados para solicitar la división del Distrito Educativo 05-04, con el propósito de descentralizar los servicios, reducir la burocracia y mejorar la supervisión de los programas educativos. Asimismo, anunció la gestión para incluir en el Presupuesto General del Estado de 2027 la construcción de dos nuevos centros educativos para el primer ciclo del nivel secundario, con el objetivo de responder a la creciente demanda de cupos.

Durante un mensaje dirigido a los estudiantes galardonados, la legisladora abordó los desafíos de la era digital y destacó que, aunque la inteligencia artificial representa una herramienta de gran utilidad, nunca podrá sustituir la capacidad de pensar, analizar y tomar decisiones con criterio propio. También exhortó a los jóvenes a desarrollar el pensamiento crítico y a no dejarse influenciar por la falsa imagen de éxito inmediato que muchas veces proyectan las redes sociales.

Barceló aprovechó la ocasión para reconocer el compromiso de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y del cuerpo docente de la provincia, resaltando que la tecnología jamás reemplazará el papel del maestro en la formación de valores y del carácter de los estudiantes. La segunda edición del premio contó con el respaldo de instituciones públicas y privadas, entre ellas la Presidencia de la República, MESCYT, UCE, ETED, Refidomsa, CONEP, Banco de Reservas, Grupo Rica e Induban, consolidándose como una iniciativa de gran impacto para el desarrollo educativo de Hato Mayor.