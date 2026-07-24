Cap Cana fortalece su proyección internacional de la mano del MICFootball

Bartolo García

Santo Domingo.– Cap Cana continúa posicionándose como escenario del turismo deportivo internacional a través del MICFootball, torneo que por segundo año consecutivo ha reunido en República Dominicana a miles de jóvenes futbolistas y sus familiares, teniendo como escenario los trece campos de The Fields Cap Cana Sports.

La reciente conquista de España de su segundo título mundial ha puesto nuevamente los reflectores sobre la importancia de las competencias de formación. Un total de 18 de los 26 jugadores convocados por la selección española para el Mundial 2026 participaron anteriormente en el MICFootball, certamen concebido para reunir a jóvenes talentos alrededor de su pasión por el fútbol.

Entre los jugadores españoles que pasaron por esta plataforma figuran Unai Simón, Joan García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Eric García, Rodri Hernández, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran Torres, entre otros. Varios de ellos participaron cuando todavía formaban parte de las categorías inferiores de importantes clubes europeos.

Uno de los casos más destacados es el de Lamine Yamal, quien disputó el MICFootball en las categorías Sub-12 y Sub-16, sobresaliendo desde temprana edad por su capacidad con el balón. También participaron Pau Cubarsí, Pedri y Gavi con equipos de formación, mientras Rodri Hernández y otros integrantes de la selección española tuvieron presencia en distintas categorías del campeonato juvenil.

La trayectoria del MICFootball también está vinculada a figuras internacionales que posteriormente alcanzaron la élite. Por sus competiciones han pasado nombres como Lionel Messi, Neymar Jr., Dani Carvajal, Marcelo, Mohamed Salah, Casemiro, Philippe Coutinho y Cole Palmer, fortaleciendo la reputación del torneo como escaparate para jóvenes promesas.

Para Cap Cana, mantener y fortalecer la celebración del MICFootball representa una oportunidad para ampliar la presencia de República Dominicana en el escenario deportivo internacional. La combinación de fútbol juvenil, instalaciones deportivas, turismo y participación familiar contribuye a proyectar al país como un destino capaz de albergar grandes eventos, al tiempo que impulsa el crecimiento del turismo deportivo.