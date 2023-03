Canciller chino: “Habrá conflicto y confrontación si EE.UU. sigue acelerando por el camino equivocado”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

“¿Por qué EE.UU. exige a China que no suministre armas a Rusia cuando ellos las venden a Taiwán?”: la desafiante respuesta de Pekín a Washington por la guerra en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, culpó a Estados Unidos de aumentar las tensiones entre Washington y Pekín y afirmó que si la Casa Blanca no cambia de rumbo habrá “conflicto y confrontación”.

“La percepción y las opiniones de EE.UU. sobre China están gravemente distorsionadas. Considera a China como su principal rival y el desafío geopolítico más importante […] el resultado es que la política de EE.UU. sobre China se ha desviado por completo de la vía racional y sensata“, declaró este martes el canciller durante una conferencia de prensa celebrada en el marco de la primera sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional en Pekín.

Vladimir Putin y Xi Jinping (Sputnik/Reuters)

Según Qin, EE.UU. afirma que busca superar a China compitiendo, aunque en realidad su llamada “competencia” significa “contener y suprimir a China en todos los aspectos” y encerrar a los dos países en un juego que no genera beneficios a ninguno.

“EE.UU. habla mucho de seguir las reglas, pero imaginemos a dos atletas compitiendo en una carrera olímpica”, comentó. “Si uno de ellos, en lugar de centrarse en dar lo mejor de sí mismo, intenta siempre poner la zancadilla o incluso chocar con el otro. Eso no es una competición justa, sino un enfrentamiento malintencionado y una falta”.

Desde Washington han declarado que se han establecido barreras para las relaciones con China y que no buscan el conflicto, pero lo que esto significa en la práctica es que se supone que China no debe responder con palabras o acciones cuando se la calumnia o ataca. “Eso es imposible”, resaltó Qin. “Si EE.UU. no pisa el freno y sigue acelerando por el camino equivocado, no habrá barrera que pueda evitar el descarrilamiento, y seguramente habrá conflicto y confrontación“.

Una “mano invisible” impulsa la crisis ucraniana

Qin culpó a EE.UU. del empeoramiento de las relaciones, citando en concreto el incidente del derribo del supuesto globo espía chino que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense, así como las tensiones en torno a Taiwán y la crisis ucraniana. Señaló que el conflicto en Ucrania parece estar siendo impulsado por “una mano invisible” que quiere que se prolongue y agrave aún más, utilizándolo para “servir a ciertas agendas geopolíticas”.

“La crisis ucraniana ha llegado a un punto crítico. O cesa el fuego, se restablece la paz tomando el camino correcto hacia un acuerdo político, o se echa aceite al fuego, la crisis se recrudece y la situación se descontrola. Lo que se necesita ahora es calma, sensatez y diálogo”, indicó el diplomático.

China se ha presentado como una fuerza pacificadora en el conflicto. Recientemente ha publicado un plan de paz de 12 puntos que aboga por el respeto a todas las preocupaciones legítimas de las partes implicadas en materia de seguridad.

“Una versión Asia-Pacífico de la OTAN”

Desde Pekín aseguran que la estrategia para el Indo-Pacífico de Washington es en realidad un intento de formar una versión de la OTAN en la región de Asia-Pacífico.

“La estrategia indopacífica de EE.UU., aunque alardea de libertad y apertura, en realidad está astillando grupos cerrados, círculos exclusivos, con el pretexto de proteger la seguridad regional, en realidad está provocando la confrontación, planeando organizar una versión Asia-Pacífico de la OTAN”, declaró Qin.

Asimismo, el diplomático subrayó que el propósito de la estrategia indopacífica es contener a China, lo que está “condenado al fracaso”. La región Asia-Pacífico debe ser un escenario para la cooperación en la que todos salgan ganando, no un tablero de ajedrez para la confrontación geopolítica, aseguró.