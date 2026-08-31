Cameron Diaz celebra sus 54 años entre la familia y una nueva etapa frente a las cámaras

Bartolo García

Cameron Diaz celebra este 30 de agosto sus 54 años atravesando una etapa marcada por la familia y su progresivo regreso a Hollywood. Después de permanecer durante años alejada de las grandes producciones cinematográficas, la actriz que conquistó al público durante las décadas de 1990 y 2000 vuelve a colocarse frente a las cámaras, mientras mantiene como prioridad la vida personal que construyó lejos de los reflectores.

Nacida el 30 de agosto de 1972 en San Diego, California, Diaz creció en una familia con raíces diversas. Por parte de su madre posee ascendencia angloalemana, mientras que por la rama paterna tiene origen cubano. La actriz ha hablado públicamente en distintas oportunidades sobre la importancia de sus raíces latinas y la influencia que tuvieron durante su infancia, pese a no hablar español y a que su apariencia física provocó durante años que muchas personas desconocieran esa parte de su historia familiar.

mikel roberts (Sygma via Getty Images)

Su incursión en el mundo del espectáculo comenzó mucho antes del cine. A los 16 años fue reclutada como modelo y posteriormente firmó con la agencia Elite, iniciando una carrera que la llevó a trabajar internacionalmente y participar en campañas para reconocidas marcas. Tras terminar sus estudios secundarios viajó a lugares como París y Japón, además de aparecer en revistas juveniles, experiencias que terminarían abriéndole las puertas hacia una industria que cambiaría completamente su vida.

El gran salto llegó en 1994 con “La máscara”, película protagonizada junto a Jim Carrey. Sin experiencia cinematográfica previa, Diaz participó en numerosas audiciones hasta obtener el personaje de Tina Carlyle. El éxito internacional de la producción convirtió prácticamente de la noche a la mañana a la entonces joven modelo en una de las nuevas promesas de Hollywood, destacándose tanto por su presencia en pantalla como por su facilidad para la comedia.

Tras tantos romances fallidos, llegó el turno del que se ha demostrado como el definitivo hasta la fecha. Solo siete meses de noviazgo necesitaron Cameron Diaz y el cantante de pop punk Benji Madden, fundador del grupo Good Charlotte, antes de darse el ‘sí, quiero’ en una ceremonia íntima celebrada el día de Reyes de 2015 en Beverly Hills. La californiana ha afirmado que su marido es el responsable de que “se valore mucho más a sí misma de lo que solía hacerlo” y que su familia es “lo más valioso” que tiene. También ha reconocido que la terapia de pareja ha sido clave para mantenerse unidos durante estos más de 10 años.

Donato Sardella

Su consolidación llegó posteriormente con producciones como “La boda de mi mejor amigo” y “Algo pasa con Mary”, esta última convertida en uno de los mayores éxitos de su carrera. A partir de entonces encadenó importantes proyectos como “Los ángeles de Charlie”, “Vanilla Sky”, “Gangs of New York”, “Cómo ser John Malkovich” y la franquicia animada “Shrek”. Diaz llegó a convertirse en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, alcanzando cifras reservadas hasta entonces para un reducido grupo de intérpretes.

Además de protagonizar dos entregas de ‘Los ángeles de Charlie’ junto a Lucy Liu, Cameron Diaz y Drew Barrymore conforman una de las amistades más longevas e icónicas de Hollywood. Se conocieron en la adolescencia. Cuando trabajaba como modelo, Cameron solía frecuentar una cafetería en la que trabajaba Drew y, gracias a unos amigos en común, se hicieron inseparables. “Ella siempre ha estado ahí, tanto en los buenos como en los malos momentos”, manifestó Barrymore, que la considera una hermana. Diaz, por su parte, defiende que la actriz que saltó a la fama siendo solo una niña con E.T., el extraterrestre ha suplido con amigos las carencias afectivas familiares que sufrió en la infancia y que ama incondicionalmente a sus íntimos: “Tiene el corazón más maravilloso del mundo. Se entrega muchísimo a los demás y es enormemente comprensiva”.

Tom Wargacki (WireImage)

Sin embargo, después de años de éxito prácticamente ininterrumpido, Diaz decidió apartarse de Hollywood y priorizar su bienestar y su vida personal. Su alejamiento de las cámaras representó un cambio radical para una artista que durante más de una década había figurado constantemente entre las protagonistas más solicitadas de la industria. Lejos de considerar aquella decisión como un fracaso profesional, la actriz ha explicado en distintas ocasiones que necesitaba recuperar el control de su tiempo y concentrarse en otros aspectos de su vida.

En el plano sentimental, después de varias relaciones ampliamente seguidas por la prensa, Diaz encontró estabilidad junto al músico Benji Madden, integrante de Good Charlotte, con quien contrajo matrimonio en enero de 2015 después de pocos meses de noviazgo. Desde entonces, la intérprete ha hablado abiertamente sobre la importancia que tiene su matrimonio y ha definido a su familia como uno de los aspectos más valiosos de su vida, manteniendo esta faceta mayormente alejada de la exposición mediática.

Neil Mockford (GC Images)

Ahora, a los 54 años, Cameron Diaz intenta equilibrar la maternidad, su matrimonio y un renovado interés por la actuación, retomando gradualmente proyectos cinematográficos después de su prolongada ausencia. Su regreso representa una nueva etapa para quien alguna vez dominó la comedia comercial estadounidense y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, aunque esta vez parece decidida a desarrollar su carrera a un ritmo diferente y bajo sus propias condiciones.

Con información de elpais.com