La Coalición Ciudadana CAMBIEMOS R.D., sugirió al Ministerio de Educación que analice seriamente la posibilidad de que el año escolar pueda continuar de manera semipresencial, definiendo algunas estrategias que impidan la aglomeración de gran cantidad de estudiantes, creando dos tandas, que los cursos puedan asistir dos veces a la semana, que el recreo sea dentro del aula etc., para poder cumplir estrictamente el protocolo de distanciamiento.

Silvia Soto, hablando a nombre de la entidad, expresó que entienden que el MINERD, encabezado por Roberto Fulcar, ha venido haciendo un extraordinario esfuerzo para que el año escolar pueda desarrollarse de manera exitosa en un ambiente virtual, pero, que la realidad es, que el país posee una serie de limitaciones estructurales históricas, que no son responsabilidad de la actual gestión, sino el resultado de la ineficacia, que manejó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el Estado en últimos 20 años,

Dentro de dichas limitaciones mencionó: la falta de un servicio eléctrico universal y permanente para los hogares dominicanos lo que dificulta que la totalidad de 2.000,000 millones de estudiantes del sistema público puedan recibir la docencia por medio de la televisión o la radio.

La coalición CAMBIEMOS, citó los Informes de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) DEL AÑO 2017, el cual arrojó que la República Dominicana es el país con más apagones por mes en América Latina y el Caribe, y, del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), según el cual, solo el 27% de los hogares dominicanos posean conexión a internet permanente.

A esto se le suma, que cientos de miles de estudiantes no poseen acompañamiento ni seguimiento en casa, ya que sus padres o tutores deben salir a trabajar. Por un lado, y por el otro, porque la gran mayoría no posee las habilidades cognoscitivas, ni pedagógicas para apoyarlos. Además, el hecho de que, aunque suene sub-real cientos de hogares en el país no posee un televisor, ni una radio.

Por otro lado, la Coalición argumentó, que, según especialistas de la conducta, el aislamiento de los niños del ambiente educativo presencial les produce una falta de estruc­tura y estimulación, lo cual puede impactar su autoes­tima, seguridad y niveles de ansiedad.

“En los padres crea tensión, perjudicando las relaciones padres e hi­jos y la dinámica del ho­gar en sí, restando opor­tunidades de apoyo social esenciales para el bienestar familiar”, enfatizó.

Finalmente, la entidad exhortó a la ciudadanía y actores del sistema educativo nacional, a apoyar los esfuerzos que el MINERD está realizando ya que está demostrando un compromiso real con elevar la calidad de la educación en el país. Y al órgano educativo que continúe impulsando la institucionalidad, la transparencia y fortaleciendo la comunicación horizontal con la ciudadanía y, los actores del sistema educativo nacional.