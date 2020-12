Johan Camargo es un ciudadano orgulloso de la tierra panameña que le vio nacer y a la vez tiene en su corazón un espacio muy especial para Santiago y las Águilas Cibaeñas.

El vínculo del jugador del cuadro y la escuadra con sede en el Estadio Cibao nació en 2016-17, un comienzo agridulce porque el dolor de perder una final en casa ante el Licey solamente se sanaba con derrotar al archirrival azul en el mismo escenario, algo que se hizo posible en 2017-18, cuando Camargo y las Águilas lograron su título 21 en el vetusto Estadio Quisqueya.

“Mucha gente me felicitaba porque lo hice bien, por lo bien que jugué y yo les decía que no lo hicieran, que no me felicitaran hasta que no ganáramos al año siguiente, que ahí sí me podían felicitar. Eso les dije a todos. No me gusta perder, para nada.”, dijo Camargo a elCaribe antes de debutar esta semana con el conjunto amarillo en una entrevista en vivo por Instagram.

¿Estabas tan dolido? “Claro que sí. Esa derrota me dolió y me fui con esa espina hasta que regresamos y ganamos. Uno no podía predecir o asegurar que era contra el Licey, pero se dio y pudimos ganar”, respondió Camargo, quien dio unos palos difíciles de olvidar para la grey aguilucha en esa final.

¿Y cómo fue que entraste tan de lleno en la batalla con el Licey? “Los fanáticos me decían muchas cosas. No es lo mismo cuando te enfrentas a ellos y, bueno, uno respeta a quien sigue a un equipo, pero tienes esa motivación especial cuando te dicen más cosas de la cuenta”, dijo.

Cariño especial

Camargo, quien recientemente firmó con Atlanta por 1.3 millones de dólares para 2021, vive maravillado de la acogida que le han dado en Santiago. Se siente como en casa. Hay un cariño especial para el bateador de ambas manos.

“No hay un lugar que no pase que no me reconozcan, que no me digan cosas bonitas, de verdad que tengo una deuda de gratitud inmensa con la gente de Santiago, con el fanático de las Águilas”, dijo Camargo.

Pero hay un detalle que no se puede escapar. “Hay lugares que voy y me dicen, ´vete, no debes nada aquí´´. Yo quiero pagar y no me cogen el dinero. De verdad que quien les agradece soy yo y trato de devolver ese cariño dándolo todo en el terreno”, comentó. “Soy muy afortunado de pertenecer a esta familia de las Águilas”, dijo el pelotero que el próximo día 13 cumplirá 27 años de edad.

Mensaje a los fanáticos: “Vamos por la 22”

Camargo dijo que no se puso el uniforme de las Águilas para otra cosa que no sea ganar. “Vamos por la 22, ese es mi lema, así que vamos por ella”, comentó el pelotero, quien debutó en Grandes Ligas en la contienda de 2017. “Me gusta lo que veo en el equipo, hay buenas piezas. Hay material para ir clasificando hasta llegar a la final”, añadió. Camargo dijo que no tiene limitaciones en estos momentos e irá hasta el final con las Águilas. “El número que importa es la 22”, dijo.