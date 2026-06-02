CAID Santiago fortalece relación con la prensa a través de jornada de capacitación

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) realizó el taller “El CAID y los Medios”, una iniciativa dirigida a periodistas, comunicadores y representantes de medios de comunicación de la región, con el propósito de fortalecer los vínculos institucionales y dar a conocer los servicios que ofrece en favor de niños y niñas con condiciones del neurodesarrollo y discapacidad.

La actividad se llevó a cabo en el salón multiusos del CAID Santiago, donde los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el impacto de los programas que desarrolla la institución, así como la importancia de promover una comunicación responsable, inclusiva y basada en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del director nacional del CAID, doctor Fernando José Benoit, quien destacó el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en la construcción de una sociedad más informada y consciente sobre la discapacidad. Además, valoró el compromiso de los comunicadores con la difusión de contenidos que contribuyan a derribar prejuicios y fomentar la inclusión.

Benoit señaló que las personas con discapacidad deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos, capacidades y talentos, por lo que consideró indispensable contar con medios sensibilizados y comprometidos con una representación digna y respetuosa. Asimismo, afirmó que la comunicación tiene el poder de abrir oportunidades y fortalecer una cultura basada en la empatía y la igualdad.

Durante la jornada, el politólogo Carlos Gómez presentó una visión general del trabajo que realiza el CAID, destacando que se trata del único centro público especializado en brindar atención integral a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 12 años con Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral. También resaltó la expansión de la institución a diferentes regiones del país para ampliar el acceso a sus servicios.

Por su parte, la directora del CAID Santiago, Claudia Cuevas Cohelo, abordó las principales características de las condiciones que atiende la institución y desmontó diversos mitos que aún persisten en la sociedad. El encuentro concluyó con un espacio de preguntas y respuestas, donde los participantes intercambiaron inquietudes y reflexiones, reafirmando el compromiso conjunto de seguir promoviendo la inclusión, el respeto y los derechos de las personas con discapacidad.

#eljacaguero #CAID #Santiago #Discapacidad #Inclusion #ComunicacionResponsable #FernandoBenoit #RepublicaDominicana