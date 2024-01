Buscan en RD presunto estafador dominicano residente en NY que se hace pasar por hacendado para robar dinero a víctimas

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Un presunto estafador dominicano identificado como Eligio Jiménez residente en un suburbio de Nueva York y que según denuncias, se hace pasar por hacendado para robar dinero a sus víctimas es buscado en la República Dominicana sin que se tenga rastro de su paradero.

En uno de los casos más recientes, Jiménez acudió a la casa de la señora María del Rosario Reyes Díaz (Charo) en el barrio Juan de Dios en la avenida Sosa de Moca a la que convenció para que le gestionara un préstamo de $16 mil pesos dominicanos, hace cinco meses, pero el hombre desapareció y no ha dado la cara hasta ahora.

Reyes Díaz le consiguió el préstamo con un prestamista de la vecindad confiada en la palabra del presunto estafador, quien le prometió que le pagaría el total en el tiempo acordado pero “voló” para desaparecer sin contestar las llamadas de la víctima.

“Va para cinco meses que hizo eso y donde quiera que va, hace lo mismo”, dijo la señora Reyes Díaz añadiendo que conoció a Jiménez a través de Rafael, un vecino que lo conoce de “p a pa” y se lo recomendó para el préstamo, pero la estafada nunca había visto al residente en Nueva York hasta ese momento en que fue sorprendida por su buena fe.

“Quien llevó ese hombre allá, al barrio fue Rafael, el esposo de Germania que lo conocía”, agregó.

Dijo que “El Rubio lo llevó a mi casa y lo recomendó, le dije que yo se lo conseguía pero que tenía que pagarlo para el día 30 como él dijo. Eso fue como el día 15 que él fue allá”.

Reveló que el estafador le dejó la identificación estatal de Nueva York y otros documentos en los que figura un acta de compra y venta de unos terrenos y una declaración de Jiménez y su esposa, con lo que ella se convenció de que el sujeto era solvente y cumpliría con lo acordado.

“Acepté los papeles creyendo en que como es un hombre mayor cumpliría con el acuerdo. Se lo busqué para adelante el dinero y se lo presté pero se desapareció, y como a los dos meses o dos meses y medio fui a Sabaneta de Yásica donde me dijeron que él estaba. Hablé con la mujer de él y me dijo que él estaba allá, pero salió la mamá de la esposa diciéndome que no, que él no estaba ahí”, relató la estafada.

“Lo escondieron y él se fue por detrás”, añadió.

Señaló que residen frente al cuartel de Sabaneta, donde buscó dos policías “y ella salió como una tora reclamándome que yo no tenía que llevar policías y le dije a su mujer que si yo no tenía que llevar policías, que pague ese dinero que es ajeno y ahí quedamos, no lo he vuelto a ver más nunca porque a los sitios que él va, eso es lo que hace”.

La víctima dijo que aceptó la identificación de Nueva York porque pensó que el estafador iba a viajar con eso y lo necesitaba.

“No soy prestamista, le hice un favor para buscarle el dinero y él me aseguró que los papeles eran de una casa de su propiedad”, indicó la señora Reyes Díaz.

Pidió a la comunidad no dejar estafar por Jiménez y subrayó que hace la denuncia para que todos sepan de quien se trata ya qué se dedica.

Según los datos en la identificación estatal de Nueva York emitida por el Departamento de Vehículos y otros de ese estado, el denunciado tiene dirección en el edificio 54 de la calle Beach en el suburbio de Arverne, apartamento 2C.