Boxeracing, Semage y CFMOTO presentan alianza estratégica y lanzan el nuevo Z10 en República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. -En una noche marcada por la innovación, la visión empresarial y la pasión por el mundo motor, Boxeracing, Semage y CFMOTO presentaron oficialmente una alianza estratégica que promete fortalecer el mercado de vehículos recreativos y utilitarios en la República Dominicana, al tiempo que realizaron el lanzamiento nacional del nuevo CFMOTO Z10, considerado una de las propuestas más avanzadas dentro de la categoría side-by-side.

La unión entre Boxeracing y Semage representa un importante paso para el crecimiento de la marca CFMOTO en el país. Ambas empresas combinarán sus fortalezas con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa a los clientes, ampliando la disponibilidad de vehículos, fortaleciendo el acceso a repuestos, optimizando el servicio técnico y aumentando la cobertura a nivel nacional.

Durante la presentación, los ejecutivos destacaron que esta alianza surge de una visión compartida de crecimiento, innovación y compromiso con los usuarios. Boxeracing aporta más de una década de experiencia desarrollando y posicionando la marca CFMOTO en el mercado dominicano, mientras que Semage suma una sólida estructura comercial y de servicio que permitirá acercar aún más la marca a los consumidores.

Como parte central del evento fue presentado el nuevo CFMOTO Z10, un vehículo diseñado para los amantes de la aventura, la potencia y la tecnología. Este modelo incorpora características de última generación orientadas a brindar mayor rendimiento, capacidad y confort tanto en terrenos exigentes como en experiencias recreativas de alto nivel.

Los representantes de las empresas afirmaron que el Z10 marca el inicio de una nueva etapa para CFMOTO en la República Dominicana y que está llamado a establecer nuevos estándares dentro de su segmento gracias a su combinación de diseño, innovación y desempeño.

Asimismo, agradecieron la confianza de clientes, socios comerciales, colaboradores y medios de comunicación que han acompañado el crecimiento de la marca durante los últimos años y reafirmaron su compromiso de continuar impulsando el desarrollo del sector de vehículos recreativos en el país.

Con esta alianza estratégica y el lanzamiento del nuevo Z10, Boxeracing, Semage y CFMOTO consolidan una plataforma de crecimiento que busca fortalecer la presencia de la marca en el mercado dominicano y ofrecer mayores beneficios a una comunidad de usuarios que continúa expandiéndose en todo el territorio nacional.