Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel por la ofensiva en Gaza

El Gobierno de Bolivia anunció este martes que ha decidido romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, al considerar que se cometen crímenes de guerra en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, junto al vicecanciller, Freddy Mamani, brindaron una conferencia de prensa en la que argumentaron la determinación, consecuente con los principios y propósitos de la carta de Naciones Unidas (ONU), los derechos a la vida, la paz y la libertad y en rechazo a los “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates//welcomes #Bolivia's decision to sever its diplomatic ties with #Israel and appoint a non-resident ambassador to the State of #Palestine 🇧🇴 🇵🇸@MRE_Bolivia #Gaza_under_attack#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/G9iYkts6VE