Bob Lee, el fundador de la aplicación Cash App, fue asesinado a puñaladas en San Francisco, EEUU

El creador del servicio de pago móvil murió en la madrugada del martes. Hasta el momento no hay información sobre el autor del crimen

Bob Lee, un ejecutivo de tecnología que creó Cash App y actualmente era jefe de producto de MobileCoin, fue apuñalado mortalmente en San Francisco a primera hora del martes, según la plataforma de criptomoneda y la policía.

El Departamento de Policía de San Francisco dijo en un comunicado de prensa que los agentes respondieron a un informe de un apuñalamiento en Main Street a las 2:35 a.m. del martes y encontraron a un hombre de 43 años que sufría de aparentes heridas de arma blanca. La víctima falleció en un hospital.

La policía no identificó a la víctima, pero MobileCoin confirmó la muerte de Lee en respuesta a un correo electrónico de la agencia The Associated Press el miércoles.

La Policía de San Francisco encontró a Bob Lee en la calle Main Street a las 2:35 a.m. del martes



“Nuestro querido amigo y colega, Bob Lee falleció ayer a la edad de 43 años, y le sobreviven una familia amorosa y una gran cantidad de amigos cercanos y colaboradores”, dijo el CEO de MobileCoin, Josh Goldbard, en un comunicado.

Lee estaba “hecho para el nuevo mundo”, escribió Goldbard. Y agregó: “Bob era una dinamo, una fuerza de la naturaleza. Bob era auténtico. Estaba hecho para el mundo que está naciendo ahora mismo, era un niño de sueños, y todo lo que imaginaba, por loco que fuera, lo hacía realidad”.

“Desde grandes contribuciones a Android en Google, a ser el primer CTO de Square, en ese tiempo creando CashApp, y trabajando con nosotros aquí en MobileCoin, Bob seguramente tuvo un impacto que durará mucho más allá de su corto tiempo en la tierra”, dijo.

Goldbard no se refirió a las circunstancias de la muerte de Lee, pero en sus redes sociales continuó su descargo: “Como residente de toda la vida del Área de la Bahía, esta noche tengo más preguntas que respuestas (…) No sé cómo arreglar lo que va mal, pero sé que algo no funciona en nuestra ciudad gris. Bob dejó este mundo demasiado pronto”, escribió en Twitter.

Lee llegó a MobileCoin como inversor y asesor en las primeras etapas, y después se convirtió en director de producto y ayudó a lanzar la aplicación Moby, recordó Goldbard. Lee era el director de tecnología de la empresa de pagos digitales Square en 2013, cuando lanzó una aplicación de transferencia de dinero ahora conocida como Cash App.

Bob Lee, creador del servicio de pago móvil Cash App

También invirtió en varias empresas de tecnología, incluidas SpaceX, Clubhouse y Figma, según su perfil de LinkedIn.

El comunicado de la policía no ofrece detalles sobre las circunstancias del apuñalamiento.

Hasta el momento no se ha realizado ningún arresto en el caso y la policía de San Francisco no ha publicado ningún detalle sobre los posibles sospechosos.

“Se trata de una investigación abierta y activa. Por esa razón no estamos divulgando más información”, dijo el oficial Niccole Pacchetti, oficial de información pública, en un correo electrónico. “Proporcionaremos más detalles cuando estén disponibles”.

El diario local San Francisco Chronicle informó que los homicidios han crecido en los últimos años en la ciudad, pasando de 41 en 2019, la cifra más baja en 60 años, a 56 en 2022. En lo que va de año, hasta el pasado 2 de abril, se habían registrado 12, frente a los 22 del mismo periodo de 2022.

Con información de AP y EFE