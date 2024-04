Biden sugiere que su tío fue devorado por caníbales

Biden Tells Story About Grandfather “Shot Down In An Area Where There Were A Lot Of Cannibals”

El presidente estadounidense, Joe Biden, sugirió la posibilidad de que un tío suyo que combatió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial pudiera haber sido víctima de caníbales, después de que su avión fuera derribado sobre Nueva Guinea.

Tras visitar un monumento a los desaparecidos en combate este miércoles en Scranton, su ciudad natal, Biden relató cómo su tío, Ambrose Finnegan, desapareció en combate.

“Pilotaba aviones monomotor, vuelos de reconocimiento sobre Nueva Guinea. Se había presentado voluntariamente porque alguien no podía hacerlo. Fue derribado en una zona donde había muchos caníbales en Nueva Guinea en aquella época”, comentó a los periodistas.

“Nunca recuperaron su cuerpo. Pero el Gobierno regresó, cuando yo fui allí, revisaron y encontraron algunas partes del avión y cosas por el estilo”, añadió.

El mismo día, Biden volvió a hablar de ese suceso ante la prensa en el aeropuerto de Avoca, Pensilvania, y afirmó que “nunca encontraron el cuerpo (de Finnegan) porque había muchos caníbales en esa parte de Nueva Guinea”.

La versión oficial

Las declaraciones de Biden parecen diferir con la versión oficial de los hechos. La Agencia de Contabilidad del Pentágono, dedicada a recopilar datos sobre los militares desaparecidos en acción y los prisioneros de guerra, asegura que el avión de Finnegan en realidad se perdió en mar abierto.

“Por razones desconocidas, este avión se vio obligado a amerizar en el océano frente a la costa norte de Nueva Guinea. Ambos motores fallaron a baja altitud y el morro del avión golpeó con fuerza el agua”, reza el informe militar. actualidad.rt.com