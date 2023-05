Biden dice que Nancy Pelosi “salvó la economía” durante la Gran Depresión (Video)

La Gran Depresión fue una profunda crisis económica que comenzó en 1929, mientras que la expresidenta de la Cámara de Representantes nació en 1940

El presidente estadounidense, Joe Biden, volvió a errar en público mientras homenajeaba a la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi al decir que ella “salvó la economía” durante la Gran Depresión.

Biden says Nancy Pelosi “helped rescue the economy in the Great Depression.”pic.twitter.com/0ylGharDcC