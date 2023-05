“Guaidó es un ladrón”: activistas interrumpen discurso del opositor venezolano en EE.UU.

La organización CodePink señaló a Juan Guaidó de ser el responsable de organizar una “invasión fallida de mercenarios y un golpe de Estado fallido”

Los activistas de CodePink, que se oponen a las ocupaciones militares de EE.UU. en otros países, interrumpieron este miércoles en la capital norteamericana el discurso de Juan Guaidó, el exdiputado que se autojuramentó “presidente interino de Venezuela” y es uno de los rostros de la facción extremista opositora que promociona las sanciones contra su país.

La manifestación se realizó dentro de una de las salas del Centro Woodrow Wilson en Washington D.C., cuando el grupo de activistas entró en el lugar donde el exdiputado iba a hablar como invitado especial del evento ‘La batalla por la democracia en Venezuela: una conversación con el expresidente interino Juan Guaidó’, detalló la organización.

BREAKING: CODEPINK, joined by students and peace activists, gave faux Venezuelan president Juan Guaidó the welcome he deserves at the Wilson Center.



NO ROOM FOR PUPPET PRESIDENTS IN DEMOCRACY! pic.twitter.com/PNNA9LnE2B