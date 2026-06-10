BID destaca a República Dominicana como modelo regional en saneamiento y gestión hídrica

Bartolo García

Punta Cana, La Altagracia. El jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Germán Sturzenegger, reconoció a la República Dominicana como un referente regional en materia de saneamiento, al destacar que el país ha logrado posicionar este tema como una prioridad dentro de su agenda nacional de desarrollo.

Durante su participación en la VII Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (LATINOSAN 2026), celebrada en Punta Cana, el representante del BID afirmó que las inversiones realizadas en el sector bajo la gestión del presidente Luis Abinader han contribuido significativamente al fortalecimiento de la salud pública, la protección del medio ambiente, la generación de empleos y la seguridad hídrica.

Sturzenegger resaltó además que la presencia del mandatario dominicano en el evento constituye una muestra del compromiso del Gobierno con el saneamiento, una área fundamental para garantizar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población.

El funcionario recordó que LATINOSAN nació en 2007 con el propósito de colocar el saneamiento entre las principales prioridades políticas de América Latina y el Caribe. En ese sentido, destacó que esta séptima edición marca un hecho histórico al celebrarse por primera vez en el Caribe y contar con la participación de un presidente de la República.

La conferencia reúne a cerca de 400 representantes de distintos países, incluyendo ministros, autoridades de agua y medio ambiente, organismos internacionales, empresas públicas y privadas, así como expertos dedicados a buscar soluciones para los desafíos relacionados con el tratamiento de aguas residuales y el acceso a servicios seguros de saneamiento.

Sturzenegger señaló que la República Dominicana ha logrado sobresalir especialmente en el ámbito del saneamiento costero, gracias a una visión estratégica que vincula estas inversiones con la protección de los recursos naturales, el impulso al turismo, la creación de empleos y el fortalecimiento de la economía nacional.

Finalmente, el representante del BID felicitó al presidente Luis Abinader, al ministro de Salud, Víctor Atallah, y al director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud, por los avances alcanzados en el sector, al tiempo que reiteró el compromiso del organismo multilateral de seguir apoyando al país para ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento seguro en beneficio de toda la población.