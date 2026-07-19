Biblioteca Nacional será sede de exposición dedicada a ganadores del Premio Caonabo de Oro

Bartolo García

anto Domingo, R.D.– La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña acogerá del 21 al 28 de julio la Segunda Exposición de Libros de los Ganadores de los Premios Caonabo de Oro y de los miembros de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (ASEPED), con el propósito de acercar al público a las obras de importantes figuras de la literatura y el periodismo nacional.

La ceremonia inaugural se celebrará el martes 21 de julio, a las 6:30 de la tarde, y contará con la participación de representantes del ámbito intelectual dominicano. Durante toda la semana, los asistentes podrán recorrer la exposición, interactuar con algunos de los autores participantes y adquirir los libros exhibidos a precios especiales.

El presidente de la ASEPED, Isael Pérez, destacó que la muestra reúne a reconocidos ganadores del Premio Caonabo de Oro, entre ellos destacados escritores y periodistas cuyas trayectorias han dejado una profunda huella en la cultura y la comunicación de la República Dominicana.

Pérez recordó que los Premios Caonabo de Oro fueron instituidos en 1978 por la entonces Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores (ADPE), hoy ASEPED, gracias a la iniciativa de personalidades como Salvador Pittaluga Nivar, Rafael Molina Morillo, Emilio Rodríguez Demorizzi, Mariano Lebrón Saviñón y otros destacados exponentes de las letras y el periodismo.

La entidad también resaltó el legado del periodista y escritor José Gómez Cerda, quien durante los últimos 14 años presidió la organización y recientemente dejó sus funciones por motivos de salud y compromisos personales, tras impulsar diversas iniciativas en favor del desarrollo cultural del país.

Entre los galardonados con el Caonabo de Oro figuran reconocidos escritores como Juan Bosch, Pedro Mir, Marcio Veloz Maggiolo, Julia Álvarez, Junot Díaz y Soledad Álvarez, así como periodistas de la talla de Rafael Molina Morillo, Juan Bolívar Díaz, Nuria Piera, Huchi Lora, Altagracia Salazar, Miguel Franjul y Persio Maldonado, consolidando este reconocimiento como uno de los más importantes para las letras y el periodismo dominicanos.