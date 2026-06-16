BHD destaca avances de su estrategia de sostenibilidad con impacto en inclusión, energía y desarrollo social

La entidad financiera presentó resultados que reflejan su compromiso con la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de una cultura ética y responsable

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Banco BHD presentó los resultados de su estrategia de sostenibilidad, una visión que ha guiado sus operaciones durante más de 15 años y que integra acciones en áreas clave como salud, educación, mujeres, mipymes, infraestructura resiliente y energía renovable, consolidando su compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Uno de los principales pilares de esta estrategia es la Estrategia de Género BHD, mediante la cual la entidad ha impulsado iniciativas enfocadas en promover la igualdad de oportunidades. Entre estas destacan la Academia de Liderazgo para Mujeres, programas de mentoría femenina, iniciativas de conciliación laboral y familiar, salas de lactancia y una representación femenina del 50 % en los puestos de alta dirección.

Josefina Navarro durante el Foro Merco

La vicepresidenta senior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, Josefina Navarro, informó que la institución ha canalizado RD$31,952 millones en financiamiento dirigido a mujeres y ha contribuido a la apertura de más de 106,000 cuentas femeninas, fortaleciendo así la inclusión financiera y el empoderamiento económico de miles de dominicanas.

En el ámbito interno, la entidad destacó el fortalecimiento de su cultura ética y de cumplimiento, señalando que más de 6,000 colaboradores han sido capacitados en ética, prevención de riesgos y antisoborno. Asimismo, el voluntariado corporativo del banco cuenta con más de 900 participantes, quienes han desarrollado 192 intervenciones sociales y ambientales que suman más de 4,620 horas de servicio comunitario.

Josefina Navarro

Los resultados también reflejan avances en materia ambiental. El BHD informó que ha aprobado US$79.7 millones para proyectos de energía renovable y desembolsado US$54.8 millones durante 2025. Además, dispone de 5,541 paneles solares y 42 plantas fotovoltaicas, contribuyendo a evitar la emisión de más de un millón de kilogramos de dióxido de carbono (CO₂).

Estos resultados fueron presentados por Josefina Navarro durante el II Foro Regional de Reputación Corporativa Merco 2026, donde destacó que la sostenibilidad forma parte integral del modelo de negocio del banco. La ejecutiva resaltó que la entidad mantiene una estructura formal de gobernanza ESG basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la implementación constante de los Principios de Banca Responsable, fortaleciendo así su reputación y su compromiso con el desarrollo sostenible.