Beyoncé sorprendió a sus fans al bailar con su hija Blue Ivy durante su concierto de París

La pequeña de 11 años se subió al escenario y demostró su talento para el baile, acompañando a su madre en las canciones ‘My Power’ y ‘Black Parade’

Por Jimena Ripalda Cuentas

Lo que se hereda no se hurta. Beyoncé sorprendió a sus seguidores al bailar junto a su hija Blue Ivy durante su concierto en el Stade de France en París. La menor de 11 años deslumbró al mostrar sus pasos durante la performance de ‘My Power’ y ‘Black Parade’.

Los más de 80.000 asistentes recibieron la especial sorpresa de ver a Blue con un outfit de brillos plateados junto a los demás bailarines y siguiendo la coreografía de los temas de su madre.

A través de las redes sociales, los asistentes del concierto compartieron los videos en el que se le ve a Blue haciendo la coreografía como si fuera una bailarina profesional. “Blue Ivy, la hija de Beyoncé, apareciendo en París estoy llorando”, “Una niña de once años actuando ante 80.000 de personas en el concierto sold out de su madre en París. Vaya joven icono”, fueron algunos de los comentarios.

En uno de los videos, que también se hizo viral, se le ve a la hija de Jay Z muy contenta por su presentación y el público ovacionándola.

No es su primera vez en los escenarios

Aunque la pequeña deslumbró con sus pasos, esta no es la primera vez que ella aparece junto a su madre. Durante la interpretación de la canción Be Alive, en los Oscar 2022, Beyoncé visto a Blue como una de sus bailarinas y la quiso subirla al escenario. Además, en enero de 2023, la cantante y la nena de 11 años interpretaron el single Brown Skin Girl.

Compran la casa más cara de Malibú

Beyoncé y Jay Z compraron una casa por 185.140.000 €, una de las viviendas más caras dentro de las inmobiliarias de Malibú en California, según TMZ.

La casa es considerada una joya arquitectónica diseñada por el japonés Tadao Ando, la cual era propiedad del coleccionista de arte William Bell.