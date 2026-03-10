Bellón realiza iniciativa comercial junto a Ozama Trucks y Dyllu en reconocimiento a sus clientes

Santiago de los Caballeros. — Bellón celebró el acto de cierre de la iniciativa comercial “Móntate con Dyllu en un Camión Dayun”, desarrollada en alianza con Ozama Trucks y la marca DYLLU, como parte de una estrategia conjunta orientada a reconocer y premiar la fidelidad de sus clientes a nivel nacional.

La promoción concluyó con el sorteo de un camión Dayun de 14 pies con cama, un premio que simboliza crecimiento, productividad y nuevas oportunidades para el sector comercial y productivo del país.

El evento reunió a ejecutivos de las empresas participantes, aliados estratégicos y clientes, en un espacio que destacó la importancia de las colaboraciones interempresariales como motor para fortalecer el ecosistema comercial.

Durante su intervención, Emily McDougall, directora de Mercadeo de Bellón, expresó: “Esta alianza representa una visión compartida: apoyar el crecimiento de nuestros clientes y acompañarlos en cada paso de sus proyectos y negocios.”.

Representantes de la empresa destacaron que este tipo de proyectos forman parte de una visión estratégica de acompañamiento al cliente, especialmente a aquellos profesionales y emprendedores que dependen de herramientas y equipos confiables para el desarrollo de sus actividades diarias.

Asimismo, se valoró el respaldo de Ozama Trucks y DYLLU, cuya colaboración permitió ejecutar una dinámica de alcance nacional, integrando a clientes de distintas sucursales y consolidando una propuesta comercial de alto impacto.

Con esta iniciativa, Bellón reafirma su compromiso de continuar desarrollando acciones que impulsen el crecimiento de sus clientes y fortalezcan las alianzas estratégicas que contribuyen al desarrollo del sector productivo dominicano.