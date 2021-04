La mujer admitió haber alimentado así a su hijo luego de que la Policía calificara la muerte del menor como homicidio y detallara que parecía estar desnutrido

Una mujer de la ciudad de Nueva York (EE.UU.) admitió que había alimentado a su hijo de siete meses, quien falleciera en octubre pasado, solo con comida vegana, ya que de esa manera seguía los preceptos de la Biblia, reporta The New York Post.

Se trata de Carla Garriques, de 28 años, quien concedió la entrevista al medio después de que la Policía, el pasado 21 de abril, calificara la muerte de su hijo Kameri como homicidio y detallara que el menor parecía estar desnutrido.

“Vegano significa todo lo que está en esta Biblia. Soy muy sabia. […] Soy muy inteligente y leo mi Biblia”, enfatizó la madre, negando haber actuado inadecuadamente. Garriques agregó que había optado por alimentar a su hijo de esa manera porque con otras fórmulas el niño desarrollaba ulceraciones o aftas.

La mujer insistió en que su niño no tenía un peso inferior al normal, aunque su propia madre la contradijo, al afirmar que Kameri era “pequeño”. “Soy una persona pequeña. Peso 100 libras (poco más de 45 kilos). No soy una mujer de culo gordo. De dónde voy a sacar un niño de culo gordo”, declaró Garriques.

Queens woman whose infant son died under mysterious circumstances disappears with 2-year-old daughter: police



ACS told police when a caseworker showed up at Carla Garriques' Jamaica home she and her daughter, Sole Simplice, were nowhere to be found.https://t.co/KtZvwACgRj