BCRD y BID impulsan programa para ampliar el acceso al crédito de las MIPYMES

Bartolo García

Santo Domingo.– El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió a una misión técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en la implementación del programa “FinaRD 2036: Acelerando las Inversiones en la República Dominicana”, orientado a fortalecer el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) mediante el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX).

Durante el encuentro, la delegación del BID, encabezada por Diego Herrera, especialista principal de mercados financieros, presentó los programas que desarrolla el organismo para fortalecer la banca de desarrollo mediante la creación de fondos de garantías parciales y el financiamiento de esquemas de banca de primer y segundo piso, en coordinación con el BANDEX.

Herrera informó que el nuevo programa contempla una inversión de US$100 millones destinada a facilitar el acceso al crédito para actividades productivas de las MIPYMES, con especial atención a las micro y pequeñas empresas, así como a negocios con vocación exportadora y empresas lideradas por mujeres, con el propósito de promover la inclusión financiera y el crecimiento empresarial.

Explicó que los recursos serán canalizados a través de las operaciones de financiamiento del BANDEX y mediante la creación de un fondo de garantías parciales, que iniciará con un capital base de US$5 millones para respaldar préstamos otorgados por entidades de intermediación financiera a proyectos que cumplan con los criterios establecidos.

El representante del BID destacó que la iniciativa está alineada con las políticas impulsadas por el Banco Central para consolidar una institución financiera especializada en apoyar a los sectores productivos y exportadores del país, fortaleciendo así el desarrollo económico y la competitividad nacional.

Por su parte, Héctor Valdez Albizu señaló que este proyecto forma parte de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2022-2030 y del Plan Estratégico Institucional 2026-2029 del BCRD, enfocados en ampliar las oportunidades de financiamiento para los sectores productivos.

El gobernador agregó que las autoridades evaluarán las modificaciones regulatorias que deberán ser sometidas a la Junta Monetaria para hacer posible la implementación de estas iniciativas. En la reunión también participaron la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres, el gerente Ervin Novas Bello y otros altos funcionarios del Banco Central, junto a representantes del BID en la República Dominicana.