Banreservas y FMI analizan panorama económico y retos del sistema financiero dominicano

Representantes del organismo internacional y ejecutivos de la entidad bancaria intercambiaron perspectivas sobre crecimiento económico, estabilidad financiera e inversión

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, recibió a una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Ricardo Llaudes, con el objetivo de analizar las perspectivas de crecimiento de la economía dominicana, la evolución del sistema financiero y los principales desafíos que enfrenta el entorno macroeconómico internacional.

Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron el desempeño reciente de la economía nacional y las proyecciones para los próximos años. En ese sentido, la misión del FMI destacó la resiliencia de la economía dominicana y proyectó un crecimiento cercano al 4 % para 2026, acompañado de una inflación dentro de los niveles establecidos por las autoridades monetarias.

Los representantes del organismo internacional resaltaron además el aporte de sectores estratégicos como el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera directa, actividades que continúan impulsando el dinamismo económico y fortaleciendo las perspectivas de desarrollo del país.

1. Ricardo Llaudes, jefe de misión del FMI, y el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.

Leonardo Aguilera valoró la importancia de mantener espacios de diálogo y cooperación con organismos multilaterales, destacando que estos intercambios contribuyen a fortalecer las mejores prácticas, promover la estabilidad financiera y apoyar el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

La misión del FMI estuvo integrada además por los economistas Nathaniel Arnold, Rasool Zandvakili e Ilya Stepanov, junto a Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el organismo. Por Banreservas participaron altos ejecutivos de las áreas de negocios, finanzas y relaciones internacionales.

Durante las conversaciones, ambas partes coincidieron en la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la confianza en los mercados y continuar promoviendo condiciones favorables para la inversión y el crecimiento sostenible, en un contexto internacional marcado por importantes retos económicos y financieros.

Al concluir el encuentro, Aguilera reafirmó el compromiso de Banreservas de mantener una gestión responsable y continuar fortaleciendo la cooperación con organismos internacionales, como parte de su contribución al desarrollo económico y al fortalecimiento del sistema financiero dominicano.