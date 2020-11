Sin disparar un solo tiro una banda de atracadores robó un banco en Milán al mejor estilo de la película “La Gran Estafa” (Ocean’s eleven) y similar al robo del Banco Río en Argentina, conocido como “el robo del siglo”: abrieron un túnel por la alcantarilla por donde entraron al establecimiento y escaparon con el botín.

El atraco fue cuidadosamente planeado y ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana (hora local) del martes, cuando dos de los ladrones entraron por la entrada principal de una de las sucursales del banco Crédit Agricole en Piazza Ascoli e inmediatamente sacaron dos armas de fuego apuntado al personal.

De pronto, sus cómplices aparecieron dentro del banco, saliendo por un agujero en el piso que conectaba a un túnel que daba al sótano.

De acuerdo con medios italianos, en lo primeros momentos los atracadores tuvieron una confrontación con el gerente del banco, de 48 años, quien fue golpeado en la nuca con la culata de un arma.

De eso fue testigo uno de los empleados, de 49 años, que quedó atrapado dentro del banco durante el robo, mientras que otra colega, de 30 años, logró escapar tras escuchar al gerente gritar “es un robo”.

La irrupción de los ladrones se dio en el horario de apertura, y tras su altercado con el gerente, se activó la alarma del lugar y la policía se apresuró para acordonar el perímetro.

Si el atraco fue de película, la respuesta policial también. De inmediato bloquearon el acceso a la plaza, movilizaron una gran cantidad de unidades al lugar, habilitaron una zona de seguridad para evitar riesgos a los transeúntes e instalaron un comando para analizar la situación y la mejor manera de intervenir.

Pero los atracadores respondieron y activaron un extintor para tapar su fuga, creando unos momentos de confusión. Todos huyeron por el sótano, saliendo por el túnel que conectaba con la alcantarilla de la plaza, el mismo que usó una parte de la banda para irrumpir en el banco.

Aunque lograron escapar, y con ellos se llevaron como botín una veintena de cajas de seguridad cuyo contenido se está verificando, no alcanzaron a abrir la bóveda, como era su plan inicial, pues no tuvieron suficiente tiempo.

En el momento del atraco, solo estaban en el banco el gerente y dos empleados, uno de ellos alcanzó a escapar. Después de seguir a los ladrones y finalmente perderlos, la policía anunció una investigación apara dar con su identidad.

El gerente del banco habló con la prensa después de lo ocurrido afirmando que hubo “una breve lucha, pero no me enfurecieron”. Al momento de sus declaraciones tenía hielo en la nuca y un fuerte golpe en la cabeza hecho con la culata de una pistola.

“Entraron desde el sótano. Éramos tres adentro cuando me di cuenta de lo que estaba pasando y grité. Hubo una pequeña pelea pero no me ganaron “, dijo a medios.

La empleada que logró escapar fue encontrada en estado de shock, al igual que su colega que fue retenido como rehén durante el atraco. Ambos estaban ilesos pero bastante alterados por la traumática experiencia.

