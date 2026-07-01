Banco Mundial destaca a República Dominicana y Centroamérica por su sólido desempeño económico

Bartolo García

Las economías de Centroamérica y la República Dominicana continúan mostrando un crecimiento superior al promedio de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe “Panorama económico de América Latina y el Caribe: Revisitando la política industrial: opciones estratégicas para la actualidad”, publicado por el Banco Mundial. El organismo atribuye este desempeño al fortalecimiento de las exportaciones, el flujo constante de remesas y la integración comercial de la región.

El estudio resalta que países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana han logrado mantener un desempeño económico robusto gracias a una combinación de apertura comercial, estabilidad macroeconómica y el aprovechamiento de ventajas competitivas en sectores estratégicos, factores que han permitido sostener el crecimiento pese al contexto internacional.

En el caso de República Dominicana, el informe señala que el país mantiene un nivel de deuda pública intermedio dentro de la región, con una tendencia hacia la estabilización prevista para 2026, luego del aumento registrado durante la pandemia del COVID-19. Este comportamiento refleja una evolución favorable de las finanzas públicas en comparación con otros países del área.

El Banco Mundial también destaca el desempeño de El Salvador, donde la mejora en los niveles de seguridad, la formalización de la economía y un entorno macroeconómico más predecible han impulsado el turismo, el comercio y la inversión en sectores orientados a la exportación. A esto se suma el importante flujo de remesas, que continúa fortaleciendo la demanda interna y la liquidez de la economía.

En materia fiscal, el informe explica que la evolución de la deuda pública presenta comportamientos distintos entre los países de Centroamérica y el Caribe. No obstante, resalta que tanto República Dominicana como El Salvador han mostrado avances en la reducción y estabilización de sus niveles de endeudamiento, apoyados en el crecimiento económico y medidas de consolidación fiscal.

El organismo internacional considera que las experiencias observadas en la región demuestran que la existencia de marcos regulatorios sólidos, disciplina fiscal, apertura comercial y políticas que fortalezcan sectores productivos pueden traducirse en tasas de crecimiento superiores al promedio latinoamericano.

Finalmente, el Banco Mundial concluye que Centroamérica y República Dominicana mantienen una posición favorable dentro del panorama económico regional, aunque advierte que los desafíos del entorno internacional y las limitaciones estructurales obligan a continuar fortaleciendo la gestión responsable de las finanzas públicas, las instituciones y las políticas que promuevan un crecimiento sostenible e inclusivo.

Con información de infobae.com