What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por JUAN T H

Debe ser motivo de reflexión y de preocupación el fenómeno del ya famoso cantante de calle o “reguetonero” Bad Bonny (Conejo Malo) que goza de gran popularidad en América y buena parte del mundo occidental.

Miles de personas, de todas las edades, se agolpan, y pagan cualquier cantidad de dinero por asistir a sus presentaciones. Francamente no lo entiendo. No logro comprender el fenómeno, pues estamos ante un tipo sin calidad vocal ni musical, y sin mayor atractivo que no sea el mal gusto y la vulgaridad, expresada en sus letras, carentes de contenido melódico y literario. Un sujeto saltando como mono ante un público enajenado que delira hasta la inconciencia sin saber por qué.

No hay dudas de que el mundo está, como decía Eduardo Galeano, “patas arriba” en la cultura como en la política, de tal modo que los valores del buen gusto, de la belleza, de lo ético y lo moral se han desvanecido en el mundo del espectáculo, donde nada es verdad y nada es mentira, donde lo feo ha ocupado el lugar de lo estético, de lo hermoso, de lo bello. Y lo peor, el gobierno patrocina toda esa basura a través de sus instituciones, sin detenerse en el daño que le están causando a la juventud, totalmente enajenada, intencionalmente embrutecida.

La cultura es la cenicienta del Estado, donde menos se invierte y lo poco que se invierte se malgasta o se usa incorrectamente. No hay una visión, una política cultural que defina las acciones del gobierno que a través de los medios de comunicación exaltan y promueven, sin que a nadie le preocupe, esos antivalores. Al contrario, los incentiva.

Bad Bunny es un adefesio artístico, desafinado, rumiando, voceado y gritando en una tarima como uno chimpancés en el zoológico.

Es una lástima que sea el propio gobierno, a través de sus instituciones, quien patrocina, gastando decenas y hasta cientos de millones de pesos de los contribuyentes, quien lo patrocine y promueva en la radio, la televisión, los periódicos y las redes sociales.

Pena y vergüenza ver como empresarios de la podredumbre moral hacen fortuna a costa de la ignorancia y el envilecimiento de una buena parte de la juventud, que como manada se agrupan y se agolpan para ver una “cosa” llamada Bud Bunny, sin importarle las consecuencias posteriores.

Nadie sabe a ciencia cierta si el tipo canta en inglés, español o un dialecto extraterrestre que ni los “millenial” entienden bien. Para no abundar demasiado, por razones de espacio, les dejo eta “joya literaria” interpretada por Bad Bunny, el Conejo Malo.

Bla, bla, bla, bla, bla, bla

Ey, yo, yo-yo, yo-yo, yo-yo

Yo, (la-la-la-la-la-la-la) blow, blow (la-la-la-la-la-la-la)

Diablo’, qué safaera’

Tú tiene’ un culo cabrón

Cualquier cosa que te pongas rompes la carretera (la-la-la-la-la)

Aight, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo (la-la-la-la-la-la-la)

Qué safaera’ (la-la-la-la-la)

Tú tiene’ un culo cabrón

Cualquier cosa que te pongas rompes la carretera

Aight, (tra) muévelo, muévelo, muévelo, muévelo

Qué falta de respeto, mami

¿Cómo te atreve’ a venir sin panty?

Hoy saliste puesta pa’ mí

Yo que pensaba que venía a dormir, no

Vino ready ya, puesta pa’ una cepillá’

Me chupa la lollipop, solita se arrodilla, hey

¿Cómo te atreve’, mami, a venir sin panty?

Mera, dímelo, DJ Orma

¿Qué tú te cree’? Jodío’ cabrón

Yo hago lo que me da la gana, dícelo conejo

Ey, ey

Hoy se bebe, hoy se gasta

Hoy se fuma como un rasta

Si Dios lo permite (si Dios lo permite), ey

Si Dios lo permite (que si Dios lo permite), ey

Hoy se bebe, hoy se gasta

Hoy se fuma como un rasta (wuh, wuh, wuh)

Si Dios lo permite, ey

Si Dios lo permite (yo, yo), ey

Real G, orientando a la’ generaciones nueva’, con la verdadera

Bellaqueo a lo galactic

Sí, pa’ que se te mojen los panty, métele bellaco a lo versátil

Más puta que Betty Boop, la que se puso bellaca, mami, fuiste tú

Sigo matando con la U

Chocha con bicho, bicho con nalga (empuja)

Cho-chocha con bicho, bicho con nalga, sí (empuja)

Chocha con bicho, bicho con nalga (empuja)

Te-te está rozando mi tetilla (empuja)

Este año no quiero putilla (empuja)

Te ven con mucha’ prenda’ y se quieren pegar (empuja)

Te ven bien activa’ y se quieren pegar (empuja)

Porque estás bien buena, porque estás bien buena (empújamelo completo)

Tetas bien grande’ como Lourdes Chacón

Las nalga’ bien grande’ como Iris Chacón

La chocha no sé porque no la he visto

Pero vamo’ pa’ la cama a clavarte en panty

Hoy se bebe, hoy se gasta

Hoy se fuma como un rasta

Si Dios lo permite

Si Dios lo permite, yeh-yeah

Hoy se bebe, hoy se gasta

Hoy se fuma como un rasta

Si Dios lo permite

Si Dios lo permite

Mami ¿Qué tú quiere’? Aquí llegó tu tiburón

Yo quiero perrearte y fumarme un blunt

Ver lo que esconde ese pantalón

Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte (duro, duro)

Yo-yo-yo-yo quiero perrearte y fumarme un blunt (duro, duro)

Yo quiero perrearte y perrearte y perrear (duro, duro)

Yo-yo-yo-yo quiero perrearte y fumarme un blunt, -me un blunt (duro, duro)

La rola ya me explotó

La nena bailando se botó

Ese culo se merece to’, se merece to’, se merece to’, yes

Ese culo se merece to’, se merece to’, se merece to’ (ey, ey, ey, ey, ey)

Ah, yo pensaba que se ponía lenta

‘Tá bien, ‘tá bien, vamo’ de nuevo, de nuevo

Meren a Orma, meren a Orma que está bellaco

Mi bicho anda fugao’ y yo quiero que tú me lo esconda’

Agárralo como bonga

Se metió una pepa que la pone cachonda

Chinga en lo’ Audi, no en lo’ Honda

Ey, si te lo meto no me llame’

Que esto no es pa’ que me ame’, ey

Si tu novio no te mama el culo

Pa’ eso que no mame

Baja pa’ casa que yo te lambo toa’

Mami, yo te lambo toa’

Baja pa’ casa que yo te rompo toa’, ey

Que yo te rompo toa’

Baja pa’ casa que yo te lambo toa’ (sigue)

Mami, yo te lambo toa’ (sigue)

Dime, sierva (papi, sigue)

Si tú fumas yerba (papi, pa-pa)

Jowell, bebé, bebé, bebé

Perreando e’ la bichota (wah, oh)

Se ve que chinga rico en la nota

Yo quiero tirarme un selfie con esa’ nalgota’ (tra, tra) (oh)

Parao’, parao’, parao’ lo tengo, se me nota (woh)

¿Qué vamo’ a hacer con esa’ nalgota’? (What)

En la uni to’ son A, A, A (tra)

Pero esa’ teta’ son C

Tú ere’ una súper bellaca (wuh), mami, yo lo sé (eh)

Yo también soy un bellaco (tra) ¿Qué vamo’ a hacer? (Tú sabe’) eh

Con ese bum-bum, guíllate, bum-bum

Guíllate ese bum-bum, guíllate, bum-bum

Si tiene’ ese bum-bum, guíllate, bum-bum

Si tiene’ ese bum-bum, guíllate, buoh.

AQUÍ LES DEJO OTRA JOYITA.

Yeh, yeh

Dile que se confió y que se jodió

Ese totito el no lo atendió

Y yo dándote bicho hasta en el estudio

Pendiente a otra te descuido

Te sentías sola y llegué yo

No le des detalles de que sucedió

Los celos suman desde que te perdió

Me encanta que me hagas to’ lo que yo te pido

Te encanta que te toque y te quite el vestido

(Vestido, vestido)

¿Quién dijo que lo de nosotros es prohibido?

(Prohibido bebé)

Solo llámalo y dile que ya estas conmigo

Me encanta que me hagas to’ lo que yo te pido

(Te pido, te pido)

Son más de cien veces que ya te lo he metido

(Carbón bebé)

¿Quién dijo que lo de nosotros es prohibido?

(El Guasón bebé)

Solo llámalo y dile que ya estás conmigo

Tiene el culo como Mimi Pabón

Y con la boca me quita el mahón

Me lo saca y me lo mama y to’, me lo escupe y to’

Desaparece la leche a lo Houdini

Le gustan los carros, Gucci y Louis Vuitton

La azoto en la capota del Lamborghini

O su gato es un trili

A ella le gusta que le dé, ey

Con las piernas al revés, y ey

Conmigo se viene a la vez

Y llama a su amiga pa’ que yo le de, bebé

Te encanta baby, como te castigo

Por eso tu eres amante a este bicho (Bebé)

Me encanta que me hagas to’ lo que yo te pido

Te encanta que te toque y te quite el vestido

¿Quién dijo que lo de nosotros es prohibido?

Solo llámalo y dile que ya estás conmigo

Me encanta que me hagas to’ lo que yo te pido

Son más de cien veces que ya te lo he metido

¿Quién dijo que lo de nosotros es prohibido?

Solo llámalo y dile que ya estás conmigo

Me encanta que me hagas to’ lo que yo te pido

Te encanta que te toque y te quite el vestido

¿Quién dijo que lo de nosotros es prohibido?

Solo llámalo y dile que hoy estás conmigo

Me encanta que me hagas to’ lo que yo te pido

Son más de cien veces que ya te lo he metido

¿Quién dijo que lo de nosotros es prohibido?

Solo llámalo y dile que hoy estás conmigo

Una visión bebé, una visión bebé

Carbón bebe, el fucking Guasón

Dímelo Jecko, Pepe, otra fucking visión Quintana

Flow Miami, flow Miami yeah

Carbón Fiber Music, otra visión Quintana

Ya tú sabes lo que paso aquí