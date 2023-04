Bad Bunny rompe en Coachella y Kendall Jenner disfruta del show en primera fila

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El cantante urbano boricua Bad Bunny fue uno de los artistas principales de Festival de Coachella 2023. El artista, que actuó por primera vez en Coachella en 2019, esta vez estuvo en el line up y escenario principal.

Una que estaba disfrutando hasta más no poder y en primera fila fue la supermodelo Kendall Jenner, con quien se ha especulado tiene una relación. Pero tampoco es que se esfuerzan en ocultarlo.

De hecho, tras su actuación el “Conejo Malo” estuvo en primera fila como público en el show de la española Rosalía y ahí estaba Kendall.

“Los latinos hemos estado rompiéndola desde hace algún tiempo”, dijo con orgullo. “Acabo de hacer una gira el año pasado que nunca imaginé que podría hacer. He estado fuera por un tiempo pero [estoy de vuelta] y se siente cabrón estar aquí esta noche y que todos ustedes estén conmigo”, dijo el intérprete de “Después de la playa” durante su función este sábado.

Bad Bunny se convirtió en el primer latino en encabezar el cartel del importante festival que se celebra en Indio, California.

Lo que tienes que saber

Hasta el momento ninguno de los dos ha emitido alguna declaración que desmienta o confirme su noviazgo, pero han sido captados juntos en aire romántico.

En los videos que se han viralizado en las redes sociales la penúltima hermana de Kim Kardashian baila al ritmo de los éxitos del trapero en compañía de varios amigos.

Reseña la revista Hola! que tras su llegada a Indio, California, Ban Bunny retiró el contenido de su perfil de Instagram, solo dejó un video en el que se le puede ver manejando un auto en medio del desierto, en el que se puede ver que va acompañado de una misteriosa persona, a la que apenas se le alcanzan a ver los pies en el lugar del copiloto.

Durante su show, Bad Bunny se dirigió a su público en todo momento en español, tras preguntarles si preferían que les hablara en inglés, a lo que ellos contestaron que no.

Algunas pullas

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, sentenció sobre su vida privada.

¿Se referirá al romance con Kendall? ¿lo niega? “Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje”, agregó.

Recoge Infobae que la modelo y el músico fueron captados el 18 de febrero saliendo de un restaurante, donde supuestamente cenaron con Justin y Hailey Bieber, y de nuevo, el 8 de marzo, abrazándose y besándose después de salir de un restaurante de sushi. Además, la pareja fue captada el 4 de abril en el Hidden Hills Equestrian Center de California, donde fueron fotografiados montando a caballo juntos.

Bad Bunny interpretó varios de sus éxitos, incluyendo Moscow Mule y Tití Me Preguntó. Post Malone y el dúo Jowell & Randy fueron sus invitados.