Ayuntamiento de Santiago reconoce a ASENA como Patrimonio Cultural Municipal

El Concejo de Regidores destacó la trayectoria de la Asociación Ecuestre Nacional y su contribución a la preservación de las tradiciones ecuestres, el deporte y la identidad cultural de la ciudad

Bartolo García

El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago declaró a la Asociación Ecuestre Nacional (ASENA) como Patrimonio Cultural Municipal, mediante la resolución número 3503-26, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo del deporte ecuestre, la preservación de las tradiciones y el fortalecimiento del patrimonio cultural de Santiago. La decisión fue aprobada durante la sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2026.

La declaratoria fue realizada a solicitud del alcalde Ulises Rodríguez, quien resaltó la trayectoria de la institución durante casi cinco décadas. El ejecutivo municipal afirmó que ASENA ha contribuido significativamente a fortalecer la identidad cultural de Santiago, promoviendo valores como la disciplina, el respeto y la excelencia a través de la práctica ecuestre.

Por su parte, el presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’ Óleo, explicó que el órgano edilicio aprobó la distinción luego de evaluar los aportes realizados por la entidad al municipio. Señaló que, con esta decisión, ASENA pasa a formar parte del patrimonio cultural de Santiago, reconociendo su labor en favor de la cultura y las tradiciones dominicanas.

El presidente de ASENA, Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, agradeció el respaldo de las autoridades municipales y aseguró que este reconocimiento fortalece el compromiso de la institución con la promoción del caballo de paso fino, así como con el desarrollo de proyectos deportivos, culturales y sociales. También rindió homenaje a su padre, Rodolfo Gutiérrez, miembro fundador de la asociación, por transmitirle la pasión por la crianza y promoción de esta raza equina.

Gutiérrez Almonte anunció además que Santiago será sede del Mundial de Jinetes Infantiles, evento que reunirá a más de 600 familias procedentes de 10 países, con la meta de celebrar la edición más grande en la historia de la competencia. Destacó igualmente el impacto social de la institución mediante programas de equinoterapia, dirigidos a niños con diferentes condiciones.

La entrega de la resolución se realizó en el salón de sesiones del Concejo de Regidores con la presencia de la vicealcaldesa Mariana Moreno, el presidente ad vitam de ASENA, Arnulfo Gutiérrez, la presidenta del Clúster Santiago Destino Turístico, Brenda Sánchez, además de funcionarios municipales, directivos de la asociación e invitados especiales, quienes celebraron este reconocimiento al legado y la proyección de la institución.