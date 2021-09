Las autoridades de la regional Norte del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), visitaron la empresa Neumatic, una de las compañías que ya fue certificada por la dependencia estatal, en procura de continuar apoyando su desarrollo, ya que la misma busca convertirse en proveedor del Estado.

La comisión del ministerio estuvo encabezada por el director regional, Víctor García Sued y Dagoberto Brito del departamento de Comercio Interno, quienes destacaron la importancia de este encuentro de seguimiento.

“Yo quiero darle las gracias por recibirnos, Dagoberto y su equipo, han hecho un trabajo en el Ministerio, en la Dirección Regional, nosotros, todo el equipo maneja las 14 provincias y hemos ido diversificando el trabajo creando en principio lo que nosotros llamamos una plataforma: la mesa empresarial de desarrollo local”, expresó Víctor García Sued.

En ese sentido, manifestó que esta plataforma, que la han hecho en las 14 provincias y desde ahí se forma una ramificación que va caminando a sectores que esos miembros de ese comité, que inclusive Promipyme los está absorbiendo porque hay personas de la comunidad, de la Cámara de Comercio, de instituciones de servicio.

“La gente de ahí, forman parte de tomar decisiones, difíciles y que no solamente sea el director de Promipyme o sus representantes, cuando les solicitan un crédito, ellos también tengan como parte de la comunidad, conocimiento y el manejo en determinada empresa o ser humano”, expresó.

Mientras que el encargado de Comercio Interno, ingeniero Dagoberto Brito, dijo que como Departamento de Comercio Interno, han certificado 3,300 empresas en la Regional y esta es una iniciativa que junto al Director Regional Norte del MICM: Víctor García Sued, han querido llamarle encuentro.

“Y por instrucciones de Víctor García Sued se eligieron 5 empresas de aquí de Santiago, para no solo conocer a las empresas que se han seleccionado, también ayudarles a buscar soluciones”, subrayó.

En tanto que la gerente administrativa de Naumatic, Wendy Espaillat indicó que “Nosotros queremos pedirles apoyo, ayuda y una de las razones por las que nos certificamos es para ser proveedores del Estado y a veces no licitamos bajo las mismas condiciones, lo que nos afecta”.

En ese sentido, señala que otro tema que le atañe es el pago, porque aveces, aun cumpliendo con todos los requisitos, mercancía de calidad, a buen precio, nosotros siempre tratamos de dar el mayor de los precios, porque hay una conciencia también de uno como dominicano.

“Y no me puedo quejar de algo que no aporto, entonces si yo entiendo que es un proceso para hacer un mejor país, ósea de la misma forma nosotros tratamos”, subraya.

Mientras que la gerente de operaciones de Neumatic, Alsacia Espaillat, expresó: “Desde que comenzamos y bajo la formación de valores que tenemos, siempre hemos sido una empresa para aportar a la sociedad, yo les decía a ustedes nosotros nos preocupa el medio ambiente, encontrar soluciones que sean más sanas, por certificar a todos nuestros suplidores y a todos nuestros colaboradores”.

Explicó que siempre han sido abiertos a brindar soporte a la universidad, a los muchachos que quieran hacer pasantía, que quieren hacer proyectos aquí.

“Por ejemplo ahora nos incluimos también al programa: De Par en Par, que es un proyecto que está organizando el gobierno con PUCMM, en dónde van a traer pasantes y hay un grupo de empresa que nos hemos anotado y vamos a empezar a darles pasantía a esos muchachos”, sostuvo.

Dijo además que son una empresa pequeña, pero con mentalidad grande, ya que desde que comenzaron, iniciaron todo el procedimiento para certificarse y ser proveedores del Estado, que muchas veces cuando van a actividades de la Cámara de Comercio o visitan algún Ministerio, se sorprenden que ellos no cumplan con todos los requisitos, porque desde un principio lo hicieron.

Manifestó que en la pandemia eso fue una fortaleza el ser proveedores, ya que por eso lo llamaban de las instituciones y entonces tenían esa brecha, de que aunque estaban cerrados, les daban la autorización de venir a trabajar para esas instituciones. Entonces les dio satisfacción haber cumplido ese procedimiento e invertir ese tiempo, e ir a Santo Domingo a esos entrenamientos y eso fue una fortaleza en el tiempo de pandemia”.

También el vicepresidente de Neumatic, Juan Bello, puso de manifiesto algunos puntos de amenaza para el sector que es la competencia desleal con los negocios pequeños. Dijo además que se debería formalizarse a todo el sector de las Mipymes y ellos como empresa están al día con todo, los impuestos y demás compromisos; tras señalar que el 80% de sus productos son importados y el 20% es local.

Esta empresa además de la venta de aros, frenos y más, cuentan con un servicio personalizado, para vehículos, también está el proceso de alineación de luces, balanceo y cambio de aceite.