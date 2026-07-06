Autoridades alertan por avistamientos de tiburones en playas de Nueva York

Las autoridades de Nueva York emitieron una alerta a los bañistas por la presencia de tiburones en varias playas de Long Island, donde durante el fin de semana se registró una gran afluencia de visitantes debido a las altas temperaturas. Entre los asistentes se encontraban miles de dominicanos que acostumbran visitar estos balnearios durante la temporada de verano.

La alerta cobró mayor relevancia luego de que un hombre de aproximadamente 30 años fuera mordido en un pie por un tiburón mientras nadaba en Jones Beach, en el condado de Nassau. Socorristas acudieron de inmediato para brindarle asistencia y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro de salud. Como medida preventiva, la playa permaneció cerrada durante varias horas.

El Departamento de Bomberos de Nueva York mantiene una vigilancia permanente mediante el uso de drones, con los que monitorea la presencia de tiburones cerca de la costa. Cuando se detectan ejemplares en las inmediaciones, los salvavidas alertan a los bañistas mediante silbatos para que abandonen el agua de forma inmediata.

Durante los últimos días también se reportaron avistamientos de tiburones en Rockaway Beach, en Queens; Coney Island y Brighton Beach, en Brooklyn; Midland Beach, South Beach, Cedar Grove y Wolfe’s Pond, en Staten Island; además de Coopers Beach, en Los Hamptons, y Orchard Beach, en El Bronx.

Las autoridades recordaron que las playas públicas de Nueva York permanecerán abiertas hasta el 13 de septiembre, aunque únicamente estarán habilitadas cuando existan condiciones climáticas favorables y haya presencia de salvavidas, en horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, como parte de las medidas de seguridad para los visitantes.

Pese a estos incidentes, el estado de Nueva York continúa siendo uno de los destinos costeros más visitados de Estados Unidos, ofreciendo playas para actividades recreativas como natación, pesca, surf, kayak y senderismo. No obstante, las autoridades exhortaron a la población a seguir las instrucciones del personal de salvamento y respetar las alertas de seguridad para prevenir accidentes.

Con información de Ramón Mercedes