Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Un desconocido atacante en serie en Brooklyn, aunque la policía no lo vincula a los casos ocurrido el pasado fin de semana, hiere a sus víctimas en el lado izquierdo del rostro, y está siendo perseguido activamente por la uniformada.

El primero de los incidentes tuvo lugar las 6:30 de la mañana del pasado sábado, cuando un hombre, de 37 años, fue herido dentro de un tren Q en dirección norte, en la estación de la avenida Church, sufriendo un corte profundo en el lado izquierdo de la cara. Fue trasladado al hospital.

El segundo ataque ocurrió cerca a las 9:40 de la noche del mismo sábado, contra un hombre, de 53 años, herido de manera casi idéntica; un corte en el lado izquierdo de su cara, hecho ocurrido en la intersección de las avenidas Foster y New York. Fue trasladado al hospital.

El tercer incidente se registró poco antes de las 7:00 de la mañana de este domingo, frente al número 3311 de la avenida Newkirk. La víctima, un hombre, de 56 años, resultó herido con el mismo patrón. Fue trasladado al hospital.

Asimismo, el pasado jueves el metro de la ciudad alcanzó su día más concurrido desde la pandemia; más de 4,5 millones de pasajeros abordaron las diferentes líneas ese día. Entre ellos figuran decenas de miles de dominicanos.

La última vez que el metro registró una cifra superior fue el 1 de marzo de 2020, cuando el promedio alcanzaba los 4.57 millones de pasajeros diarios

A principio de este mes, se completó en la transportación del metro durante el 2025 el pasajero mil millones. Fue Zayd Nubani, y el evento ocurrió en Brooklyn.