Puede que existan situaciones en las que necesites escuchar audios que te envían por WhatsApp y por los motivos que sean no quieres que la persona sepa que lo has escuchado. Tranquilo: tenemos varias maneras de solucionarlo.

Puedes copiar el audio en cuestión que quieres escuchar sin que la otra persona lo sepa y reenviárselo a alguien de confianza. De esta forma el audio se reenvía como un archivo ajeno al chat, por lo que no se le notificará la escucha. Si no quieres enviárselo a nadie, puedes crear un grupo con alguien y luego lo eliminas para quedarte solo, o aprovechar un grupo viejo en el que ya no haya nadie.

Así podrás hacerlo todas las veces que quieras sin contar con otra persona. De hecho, muchas personas tienen un grupo para ellos solos y lo emplean para enviarse notas de voz a sí mismo, la lista de la compra, fotos para pasar del móvil al ordenador, etc.

RECUERDA: Después de escuchar el audio por tu cuenta, vuelve a reproducirlo en el chat original para que el micrófono se vuelva azul y la otra persona sepa que ya lo hemos escuchado. De lo contrario, puede ser que le contestemos sobre algo que nos ha dicho en el audio y la persona se pregunte cómo ha ocurrido eso si aparentemente no lo hemos escuchado.

El otro método es reenviar el mensaje a Telegram. Desde las últimas versiones, la aplicación soporta el formato OPUS que usa WhatsApp, por lo que podremos reproducir el archivo sin menor problema.

La ventaja de Telegram es que los mensajes se almacenan en una nube privada, por lo que además de reproducir mensajes de voz en WhatsApp sin que la otra persona lo sepa, se guardaran por un tiempo ilimitado.