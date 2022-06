Aunque no es la primera vez que los haters en redes sociales han criticado el supuesto trato que el pelotero Edwin Encarnación le da en público a su esposa y madre de dos de sus hijos, Karen Yapoort, ella siempre sabe cómo ponerlos en su lugar.

Resulta que en esta ocasión una persona le pidió a la ex presentadora de televisión que no se deje ridiculizar por Encarnación, que no le aguante tanto desplante «aunque se millonario».

«Dile que no te ridiculice tanto ante un público tan grande que tienes, no le aguante tanto desplante aunque sea millonario, que sea un poco más amoroso y educado, y que se le note aunque sea un poquito que te ama. Porque el da a entender todo lo contrario y lo poco enamorado que está de ti. Zorry, pero esa es la persección que te demuestra ante tu público. Besos», reza el mensaje que recibió Karen en privado y que hizo público en sus redes sociales.

A lo que ella con toda la chulería del mundo, le dio la razón.

«Tienes razón! Creo que me odia tanto, creo que está harto!» Y una larga carcajada acompañó el mensaje para luego continuar «Lo amo con todo y ese poco amor que me tiene».

Y en su publicación agregó otro mensaje.

«Ese tipo de hombre que quieres para mí, chulo y salamero tiende a ser bien vividor y mujeriego! Déjame el mío así, que no me ame tanto pa’ qué?».

Karen y Edwin de casaron el 26 de noviembre del año 2017, tienen dos hijos y aunque siempre surge unos que otros rumores, hasta ahora no han sido mencionado en ningún escándalo en su relación.

Luminariastv.com