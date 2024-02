Shakira publica nuevo disco, el primero en siete años, el 22 de marzo: “Creado con mi manada de lobas”

elpais.com

Shakira (Barranquilla, Colombia, 47 años) acaba de anunciar la fecha de la publicación de su nuevo disco, así como la portada y el título. Será el 22 de marzo y se titulará Las mujeres ya no lloran, frase sacada de la famosa canción contra su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, que publicó junto a Bizarrap, Bzrp Music Sessions, Vol. 53. En concreto, la letra decía: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. / Te creíste que me heriste y me volviste más dura. / Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Con este mensaje lo ha contado la colombiana en sus redes sociales: “Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry). Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

Shakira llevaba siete años sin publicar un disco, desde El Dorado, en 2017. Sí ha editado canciones sencillas estos años, con especial intensidad a partir de su ruptura con el exjugador del Barcelona, en 2022. Desde entonces, todas las canciones que ha publicado tratan alguna circunstancia de su convivencia en pareja y separación, y siempre las ha interpretado en compañía: Te felicito (con Rauw Alejandro), Monotonía (con Ozuna), TQR (con Karol G.), Acróstico (con sus hijos), Copa vacía (con Manuel Turizo), El Jefe (con Fuerza Regida) y la que comparte con Bizarrap. Si incluye todas en su nuevo disco, ya tendría la mitad del álbum hecho.

Tras la publicación del disco, la cantante tendrá material para iniciar una gira mundial, como ha declarado ya en alguna entrevista.