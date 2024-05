Así es la vida de Kendall Jenner al ser la única del clan Kardashian sin hijos

Por Fiorella Ramírez

Kendall Jenner, de 28 años, conocida por ser parte del clan Kardashian, recientemente compartió sus pensamientos sobre la maternidad y cómo vive su rol de tía. En una entusiasta conversación con Vogue, la supermodelo se abrió sobre ser la única de sus hermanas que aún no ha dado luz y cómo se siente al respecto.

“Hay días en los que miro lo que tienen y pienso: ‘Eso es realmente especial’. Me gusta estar un poco alejada, pero algún día probablemente me abriré camino”, admitió. Durante su adolescencia, Jenner pensó que le “encantaría tener hijos” a los 27 años, pero cree que ahora “ya superó” esa idea.

Kendall Jenner creció frente a cámaras, siendo parte del popular programa televisivo “Keeping Up with the Kardashians”, que se emitió por 20 temporadas desde 2007. (Créditos: AP Photo/Matt Sayles) (De izquierda a derecha, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian y Kendall Jenner)

“Siento que todavía soy muy joven, estoy disfrutando de mi libertad sin hijos”, sostuvo. Esta perspectiva le ha permitido disfrutar de una vida con una dosis diferente de independencia, y tener la facilidad “para tomar un coche e irse a algún sitio”.

Durante un episodio emitido en noviembre de The Kardashians, la modelo se reunió con su hermana Khloé Kardashian y su sobrino Tatum, además de su mamá Kris y su novio, Corey Gamble, para celebrar el parto uno de sus caballos.

Fue en ese momento en el que Kris le preguntó si se imaginaba teniendo un bebé en el futuro. “Por supuesto”, fue la respuesta firme de Kendall. “Tres como máximo. Aunque estoy bien con dos. Sólo quiero que mi hijo tenga un hermano, lo sé”, agregó.

La joven empresaria también enfatizó la importancia de esperar el momento adecuado. “Juro que te daré un nieto cuando sea el momento adecuado y cuando todo tenga perfecto sentido”, aseguró. Segundos después, Kris dijo en su entrevista personal que le “encantaría” verla embarazada: “Sería una muy buena mamá”, añadió.

La modelo ha sido abierta sobre cómo la ansiedad ha impactado diversas áreas de su vida, incluida su carrera profesional. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista pasada para la revista WSJ, Kendall se expresó sobre la idea de la maternidad y mencionó: “Estoy emocionada por ese capítulo en mi vida”. Sin embargo, sostuvo que de ser el caso, se mudaría de su ciudad natal, Los Ángeles, a medida que su futura familia crezca.

La razón de Kendal Jenner para no tener hijos

Cabe rescatar que en 2023, en el último episodio de The Kardashians, la modelo confesó que su ansiedad la ha llevado a tener miedo de convertirse en mamá. “He estado realmente mal últimamente. Es una de las razones por las que en realidad tengo miedo de tener hijos”, dijo.

Kendall comentó que sufre de ansiedad, un trastorno que data desde que tenía 8 años. En aquella época, tanto ella como su madre creían que podría estar padeciendo alguna enfermedad, lo que las llevó a consultar con especialistas como neurólogos y cardiólogos.

“Creo que estar sobrecargada de trabajo y estar en la situación en la que me encuentro ahora es lo que en cierto modo lo hizo salirse de control. He tenido momentos en los que siento que necesito que me lleven de urgencia al hospital porque creo que mi corazón está fallando, no puedo respirar y necesito que alguien me ayude”, contó.

Más adelante, reveló que se siente culpable por experimentar ansiedad pese a la vida privilegiada que tiene: “Definitivamente he luchado un poco con la culpa o sentirme mal, porque tengo muchas bendiciones y soy una persona muy afortunada”.

La empresaria fundadora de Tequila 818 se abrió por primera vez sobre su lucha con la ansiedad en 2016, cuando reveló que sufría ataques de pánico durante su infancia, los cuales a veces aún la despiertan durante la noche. Unos años más tarde, la modelo mejor pagada de la industria confesó que su participación limitada en eventos y semanas de la moda se debe parcialmente a su ansiedad. infobae.com