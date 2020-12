Santo Domingo. El salsero Yiyo Sarante, fue asaltado la tarde de este miércoles mientras se encontraba en un local de la avenida España en compañía de su padre.

El artista relató desde su cuenta de Instagram que fue despojado de 500 mil pesos en efectivo y de sus prendas, la cuales indica, están valoradas en más de un millón de pesos. El intérprete de “Me hubieras dicho” dijo que dos sujetos llegaron hasta un lugar donde está levantando una construcción y con pistola en mano le sorprendieron, cargando con sus pertenencias.

Esto fue lo que expresó:

“Mi gente acabo de ser asaltado hace unos minutos, en una obra que estoy haciendo en la avenida españa, próximo a Zutros y Pitbull autodetailing, llegaron dos individuos con mascarillas, un folder, ambos con pistolas nos apuntaron sorprendiendo a mi padre, los obreros y a mi, me despojaron de RD#500,000.00 en efectivo, prendas valoradas en más de RD$1,000,000 y mi celular”

“Esta es mi República Dominicana la que amo y en la que creo, pero lamentablemente NO es justo y da impotencia que trabajando honradamente me despojen así de mis pertenencias, que con tanto sacrificio he conseguido, además de vivir tan mal momento”

Zarante pidió ayuda a las autoridaes para dar con el paradero de los asaltantes.