Arcángel celebra dos décadas de música con gran concierto este sábado en Santiago

Bartolo García

Santiago.– La Ciudad Corazón se prepara para una de las noches más esperadas por los seguidores de la música urbana. Arcángel se presentará este sábado 25 de julio en el Estadio Cibao, donde celebrará junto al público dominicano sus 20 años de trayectoria artística con su gira internacional “La Maravilla World Tour”.

Miles de fanáticos procedentes de Santiago y otras provincias del país se darán cita para disfrutar de un recorrido por los principales éxitos que han marcado la carrera del artista, considerado una de las figuras más influyentes del reguetón y el trap latino de las últimas dos décadas.

La producción del espectáculo, a cargo de SD Concerts, informó que los preparativos se encuentran en su etapa final. El montaje está concebido para ofrecer una experiencia de primer nivel y convertir al Estadio Cibao en el epicentro de la música urbana durante una noche cargada de energía.

Arcángel, nombre artístico de Austin Agustín Santos, ha desarrollado una sólida trayectoria desde sus inicios en la escena urbana. Nacido en Nueva York y de ascendencia dominicana, el cantante y compositor ha logrado conectar con distintas generaciones mediante canciones que se han convertido en referentes del género.

La presentación en Santiago forma parte de “La Maravilla World Tour”, gira con la que el intérprete celebra dos décadas de carrera y agradece el respaldo que ha recibido de sus seguidores alrededor del mundo. El repertorio incluirá canciones de diferentes etapas de su historia musical.

La expectativa en torno al concierto ha crecido entre los seguidores del artista, quienes esperan reencontrarse con los temas que consolidaron a Arcángel como una de las voces más reconocidas de la música urbana latina, además de producciones correspondientes a sus trabajos más recientes.

Con esta presentación, Arcángel promete poner a vibrar el Estadio Cibao en una celebración de sus 20 años en la música, combinando nostalgia, energía y los grandes himnos que han acompañado su evolución artística y mantienen vigente su influencia dentro del género urbano.