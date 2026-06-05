Arajet impulsa crecimiento de pasajeros entre República Dominicana y Perú en más de un 170%

Bartolo García

SANTO DOMINGO. La conectividad aérea entre la República Dominicana y Perú ha registrado un crecimiento significativo desde la llegada de Arajet al mercado peruano en 2022, alcanzando un incremento de 171 % en la llegada de visitantes residentes en Perú, según datos del Ministerio de Turismo (MITUR) correspondientes al primer trimestre de 2026.

De acuerdo con el informe, durante los primeros tres meses de este año ingresaron al país 40,064 visitantes procedentes de Perú, lo que representa cerca de 26 mil pasajeros más que en el mismo período de 2022, antes de que la aerolínea dominicana iniciara operaciones en esa ruta.

El fortalecimiento de la conectividad también se refleja en el aumento de la oferta aérea. Durante 2025 se movilizaron 264,526 pasajeros en 1,844 vuelos, con una ocupación promedio del 83 %. Mientras tanto, en el primer trimestre de 2026 se registraron 451 vuelos, 79,388 asientos disponibles y 70,051 pasajeros transportados, elevando la ocupación al 89 %.

El CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco, destacó que la expansión de las rutas entre Lima, Punta Cana y Santo Domingo ha contribuido a dinamizar el mercado aéreo. Señaló que una mayor competencia permite ampliar las opciones de viaje y facilita que más personas puedan volar entre ambos países.

La ruta Punta Cana-Lima continúa siendo el principal enlace turístico entre República Dominicana y Perú, mientras que la conexión Santo Domingo-Lima ha mostrado un crecimiento importante, incrementando su ocupación promedio de 67 % en 2025 a 86 % durante los primeros meses de 2026.

Los estudios de MITUR también revelan que el 94 % de los visitantes peruanos utiliza redes sociales para informarse sobre destinos turísticos y que el 73 % recuerda haber visto publicidad de República Dominicana en plataformas digitales. Además, el 94 % aseguró que volvería a visitar el país, consolidando a la nación caribeña como uno de los destinos favoritos para este mercado sudamericano.

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