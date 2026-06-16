APAP fortalece su capital con emisión de bonos por RD$5,000 millones

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) anunció la exitosa colocación de su sexta oferta pública de bonos de deuda subordinada por un monto de RD$5,000 millones, reafirmando su posición como uno de los emisores más activos y sólidos del mercado de valores de la República Dominicana.

La operación representa un paso importante dentro de la estrategia financiera de la entidad, fortaleciendo su presencia en el mercado de capitales y contribuyendo al crecimiento sostenible de sus operaciones. La vicepresidenta ejecutiva de Tesorería de APAP, Jinny Alba, destacó que esta emisión refleja la confianza de la institución en el potencial de desarrollo del mercado de valores dominicano.

Los bonos colocados cuentan con una tasa de interés fija de 11.00 % anual en pesos dominicanos, pago semestral de intereses y un plazo de siete años, con vencimiento programado para el 25 de mayo de 2033, ofreciendo una alternativa de inversión dirigida a participantes calificados del mercado financiero.

Jinny Alba, vicepresidente ejecutiva de Tesorería en APAP.

Según explicó la ejecutiva, los recursos obtenidos mediante esta emisión serán destinados principalmente al fortalecimiento de la cartera de créditos de la entidad, con especial énfasis en el segmento hipotecario, además de respaldar la expansión de su portafolio de inversiones.

APAP resaltó que, conforme a las disposiciones regulatorias vigentes, los fondos captados pasan a formar parte del capital secundario de la institución, contribuyendo a fortalecer aún más sus niveles de solvencia, capitalización y capacidad para continuar apoyando el crecimiento económico del país.

La oferta estuvo dirigida a personas jurídicas nacionales y extranjeras clasificadas como inversionistas profesionales, así como a entidades reconocidas por la Superintendencia del Mercado de Valores. La emisión contó con las aprobaciones correspondientes de la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Pensiones, garantizando el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios establecidos.