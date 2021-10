En la nueva edición, el reportero Jay Nakamura aparecerá en la vida del ‘Hombre de Acero’, cuando este “se quema mental y físicamente por intentar salvar a todos los que puede”

La editorial de cómics estadounidense DC Comics anunció este lunes que el nuevo Superman será bisexual en la nueva edición de la historieta cuya salida al mercado está prevista para el próximo 9 de noviembre.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD