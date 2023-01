Madonna provoca indignación por el precio de las entradas: ¿Cuánto tiene que costar un concierto?

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Visitará 35 ciudades de ambos lados del Atlántico: hará 2 conciertos en Barcelona

RAFAEL MUÑOZ(@munoz_rafa)

De la alegría a casi el llantol. El precio de las entradas de Madonna ha matado los sueños de muchos fans y no todos van a poder ver, como querían, a su adorada reina. Pero la expectación no decae. Nadie esperaba ya que la reina del pop se embarcase en una nueva gira, por eso su decisión se celebra en medio planeta. Con ‘Madonna: The Celebration Tour’ viajará por 35 ciudades de ambos lados del Atlántico. Arrancará el 15 de julio en América y terminará el 1 de diciembre en Ámsterdam. Más de cuatro meses encima de los escenarios y, sí, la podremos ver en España.

¿Cómo es la gira?

‘The Celebration Tour’ está producida por Live Nation e invita al público a viajar a través de la historia de Madonna, recorriendo 40 años de éxitos y polémicas a través de sus temas más conocidos: y con una mención especial a la ciudad de Nueva York, en la que comenzó su carrera profesional. ¿Sonará su famoso I Love New York? Por supuesto. “Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando”, afirma Madonna .

¿Quién estará con ella?

El anuncio se ha hecho a través de un video lanzado en redes sociales, que hace un guiño a la icónica película Truth or Dare, que en España conocimos como En la cama con Madonna. Se lanzó en 1991 y es el diario de la no menos icónica gira ‘Blond Ambition World Tour’, realizada un año antes. En este vídeo participan estrellas de la música como Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre y la actriz Amy Schumer. “The Celebration Tour’ ofrecerá una experiencia única gracias a la participación especial de Bob the Drag Queen, también conocido como Caldwell Tidicu, que abrirá todos los conciertos de la gira mundial”, dicen sus promotores.

La cantante Madonna en un concierto en España en 1990 EFE

¿Cuánto cuestan las entradas?

La más barata cuesta 40 euros, lejos del escenario, y luego hay otra por 75 euros. En la planta cuatro las entradas se venden por 120 euros, en la tercera valen 200 euros y en la primera planta valen 300 eruos. Las de la pista A valen 250 euros y las de la pista B cuestan 200 euros. Para los privilegiados y VIP hay paquetes: el Where’s The Party cuesta 300 euros (entrada en el nivel 3 de la grada, una litografía de edición limitada, un regalo de recuerdo de la gira y una acreditación), el Gold Circle Early Entry cuesta 400 euros (entrada de pie en pista cerca del escenario, acceso prioritario y el pack de regalos citado antes) Y el You Can Dance, que vale, 450 euros, añade al anterior una localidad premium en el primer nivel de la grada.

Para los que se lo puedan permitir, hay paquetes especiales: El VIP Package da derecho a una entrada de pie en un área exclusiva que estará frente al escenario y además, antes del concierto, permite disfrutar de una velada con canapés, bebidas y música. Cuesta 600 euros, pero hay otro paquete más caro. El The Immaculate VIP Package ofrece el mega pack con todo lo anterior y además, ver a Madonna desde las primeras 5 filas, una visita guiada por el backtage y la posibilidad de hacerse una fotografía en el escenario, pero sin Madonna. Cuesta 900 euros. Para algunos es un abuso, pero otros pagarían -porque se lo pueden permitir- lo que fuera.

Madonna con Maluma interpretan ‘Medellin’ GTRES

¿En qué países se harán los conciertos?

Sábado 15 de julio – Vancouver, BC – Rogers Arena

Martes 18 de julio – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Sábado 22 de julio – Phoenix, AZ – Footprint Center

Martes 25 de julio – Denver, CO – Ball Arena

Jueves 27 de julio – Tulsa, OK – BOK Center

Domingo 30 de julio – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Miércoles 2 de agosto – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

Sábado 5 de agosto – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Lunes 7 de agosto – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Miércoles 9 de agosto – Chicago, IL – United Center

Domingo 13 de agosto – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Sábado 19 de agosto – Montreal, QC – Centre Bell

Miércoles 23 de agosto – New York, NY – Madison Square Garden

Jueves 24 de agosto – New York, NY – Madison Square Garden

Miércoles 30 de agosto – Boston, MA – TD Garden

Sábado 2 de septiembre – Washington, DC – Capital One Arena

Martes 5 de septiembre – Atlanta, GA – State Farm Arena

Jueves 7 de septiembre – Tampa, FL – Amalie Arena

Sábado 9 de septiembre – Miami, FL – Miami-Dade Arena

Miércoles 13 de septiembre – Houston, TX – Toyota Center

Lunes 18 de septiembre – Dallas, TX – American Airlines Center

Jueves 21 de septiembre – Austin, TX – Moody Center ATX

Miércoles 27 de septiembre – Los Ángeles, CA – Crypto.com Arena

Miércoles 4 de octubre – San Francisco, CA – Chase Center

Sábado 7 de octubre – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

Conciertos en Europa:

Sábado 14 de octubre – Londres, UK – The O2

Sábado 21 de octubre – Amberes, BE – Sportpaleis

Miércoles 25 de octubre – Copenhague, DK – Royal Arena

Sábado 28 de octubre – Estocolmo, SE – Tele2

Miércoles 1 de noviembre – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Jueves 2 de noviembre – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Lunes 6 de noviembre – Lisboa, PT – Altice Arena

Domingo 12 de noviembre – París, FR – Accor Arena

Lunes 13 de noviembre – París, FR – Accor Arena

Miércoles 15 de noviembre – Colonia, DE – Lanxess Arena

Jueves 23 de noviembre – Milán, IT – Mediolanum Forum

Martes 28 de noviembre – Berlín, DE – Mercedes-Benz Arena

Viernes 1 de diciembre – Ámsterdam, NL – Ziggo Dome

Madonna en su gira The Rebel Heart World Tour GTRES

¿Cuántas giras ha hecho Madonna?

La cantante, que cumplirá 65 años en pleno tour, ha hecho once giras, y diez de ellas han sido mundiales. La primera fue ‘The Virgin Tour’, realizada en el año 1985, que solo recorrió América del Norte. En 1987 amplió horizontes con ‘Who’s That Girl’, en 1990 hizo ‘Blond Ambition World Tour’, en 1993 se embarcó en ‘Girlie Show World Tour’, en 2001 arrasó con ‘Drowned World Tour’ (recaudó 75 millones de dólares y la vieron 730 000 espectadores), en 2004 ofreció ‘Re-Invention World Tour’, en 2006 hizo ‘Confessions Tour’ (recaudó 194,7 millones dólares y la vieron 1,2 millones de personas), en 2008 hizo ‘Sticky & Sweet Tour’ (la gira con mayores ingresos por un solista: 408 millones de dólares), en 2012 se lanzo con ‘The MDNA Tour’ (la gira con más ganancias de ese año y la segunda para una solista femenina, solo detrás del ‘Sticky & Sweet’), en 2015 hizo ‘Rebel Heart Tour’ y recaudó 169,8 millones de dólares (el solista en gira con mayores ingresos de todos los tiempos) y de 2019 a 2020 cambió de registro con ‘Madame X Tour’, pasando de los escenarios a los teatros, con conciertos más intimistas.