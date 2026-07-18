Antonelli conquista la pole del Gran Premio de Bélgica y confirma su dominio en Spa

Bartolo García

Spa-Francorchamps, Bélgica.– El italiano Andrea Kimi Antonelli volvió a demostrar su gran momento en la temporada al conquistar la pole position del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, tras marcar el mejor tiempo de la clasificación en el circuito de Spa-Francorchamps.

El piloto de Mercedes, líder del Campeonato Mundial de Pilotos, registró un tiempo de 1:44.361, suficiente para superar por más de tres décimas de segundo a sus rivales y confirmar el dominio que había mostrado durante todo el fin de semana, luego de liderar también las dos últimas sesiones de entrenamientos libres.

Tras asegurar la primera posición de la parrilla, Antonelli expresó su satisfacción por el resultado y destacó que su última vuelta fue muy limpia. No obstante, advirtió que la carrera será un desafío diferente, especialmente por la presencia de Max Verstappen a su lado en la primera fila.

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El neerlandés Max Verstappen logró el segundo mejor tiempo de la clasificación gracias al rebufo proporcionado por su compañero de equipo, Isack Hadjar, quien debía cumplir una sanción de 30 posiciones por cambios en la unidad de potencia, el turbo y el sistema de escape de su monoplaza.

Max Verstappen agradeció el rebudo de Hadjar en Bélgica. (Foto: Reproducción/F1)



La estrategia de Red Bull permitió que Verstappen mejorara su rendimiento en los instantes finales de la clasificación, aunque no fue suficiente para arrebatarle la pole a un Antonelli que mantuvo un ritmo sólido durante toda la sesión.

El circuito de Spa-Francorchamps, considerado el más largo del calendario con 7.004 kilómetros de longitud, también fue elegido por varios equipos para cumplir penalizaciones técnicas, debido a que ofrece mayores posibilidades de remontar posiciones a lo largo de las 44 vueltas programadas para la competencia.

Con la pole en su poder y el liderato del campeonato, Andrea Kimi Antonelli llegará como uno de los grandes favoritos para conquistar el Gran Premio de Bélgica, aunque deberá defender la primera posición desde la salida ante la presión de Max Verstappen y el resto de la parrilla.