Amadita fortalece la capacidad diagnóstica del Cibao con moderno centro de procesamiento en Santiago

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Amadita Laboratorio Clínico inauguró una moderna infraestructura en Santiago que se perfila como el centro de procesamiento clínico más grande y avanzado de la región Norte, fortaleciendo significativamente la capacidad diagnóstica disponible para médicos, clínicas, hospitales, aseguradoras y pacientes de todo el Cibao.

La apertura representa una inversión estratégica para expandir la plataforma diagnóstica nacional y consolidar a Santiago como uno de los principales ejes operativos de la red de Amadita, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud dominicano mediante servicios más eficientes y tecnología de última generación.

Durante el acto inaugural, el presidente de Amadita, Alberto Bergés González, destacó el valor histórico y emocional que tiene la Ciudad Corazón para la organización fundada hace más de seis décadas por Amada Pittaluga de González. Señaló que esta expansión responde a la visión de acercar diagnósticos confiables y oportunos a todos los dominicanos.

Por su parte, el CEO de Amadita Laboratorio Clínico, Giancarlo Sanguinetti Durand, afirmó que la nueva operación convertirá a Santiago en el segundo gran eje operativo de la empresa, permitiendo ofrecer resultados más rápidos, precisos y oportunos para toda la región Norte.

El centro, ubicado en la avenida 27 de Febrero, integra tecnología de última generación en áreas como hematología, coagulación, química clínica, inmunodiagnóstico, microbiología, serología y biología molecular. Además, incorpora procesos digitales y modernos canales de atención que facilitan el acceso a resultados y la integración con centros médicos aliados.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, valoró la importancia de esta nueva capacidad instalada para fortalecer la atención sanitaria en el Cibao, mejorar los tiempos de respuesta diagnóstica y elevar la calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes. La bendición de las instalaciones estuvo a cargo del reverendo padre Pablo Ariel López.

Con esta apertura, Amadita amplía su capacidad de soporte al sistema de salud regional, optimiza los procesos de análisis clínicos y fortalece la continuidad de la atención médica. Además de impulsar la innovación y la calidad diagnóstica, la nueva operación contribuirá a la generación de empleos especializados y al desarrollo del talento dominicano, reafirmando el compromiso de la empresa con la construcción de una red diagnóstica moderna y sostenible para el país.