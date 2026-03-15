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Alternativas para comprar barato, la Feria Agropecuaria Nacional

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Domi Garcia Saleta eljacaguero
Domi García Saleta

Por Domi García Saleta

La Feria Agropecuaria Nacional desde el 12 al 22 de marzo y que tiene como escenario la Ciudad Ganadera es la exhibición más amplia y completa de la riqueza de nuestro campo y del avance tecnológico.

No solo es la demostración de la producción nacional , rica y diversa , sino de un espacio para compras y diversión en familia y donde se podrán apreciar exhibiciones ganaderas, demostraciones de maquinarias agrícolas y actividades recreativas. 

56 productos de la canasta básica familiar son vendidos a precios especiales , el cartón de huevos se vende a RD$160; plátanos verdes a RD$5 la unidad y el arroz selecto B de 25 libras a RD$700.

Los visitantes podrán disfrutar de exhibiciones de razas bovinas , maquinarias agrícolas , innovaciones tecnológicas, degustaciones de productos , como vinos y mermeladas de producción nacional , actividades artísticas y charlas .

Este fin de semana tendrá una amplia agenda ecuestre , con 330 caballos que competirán en disciplinas como Paso Higüeyano, Paso Fino, reining y rodeo infantil.

Un acontecimiento anual que reúne a productores, clientes y observadores , todo un escenario para compras baratas y recreación familiar, puede ser este fin de semana un punto de encuentro familiar, anímate!

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