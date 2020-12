Fernando Alonso completó el último show en Yas Marina, las últimas cinco vueltas al volante del R25 que homenajean al asturiano, a Renault y a la propia Fórmula 1 con la vista puesta en Alpine, la escudería que asume el legado del fabricante francés en el campeonato. Corrió Alonso, rodó en 1:41, que son tiempos dignos de una vuelta rápida en carrera, y siguió forzando la mecánica de un coche clásico para acercarse a los registros de 2020. “No se puede pilotar este coche despacio”, dijo el piloto al bajarse, en la recta de meta. Ni este, ni ninguno.



“Fue increíble, un privilegio. Muy diferente de los coches modernos, no tienes que recargar la batería. Es pura competición y trae muchos recuerdos desde dentro el coche. No puedo pilotar este coche más despacio, es algo natural, espero que no sea la última vez que lo utilizamos. Doy gracias a Renault por estos años y doy la bienvenida a Alpine para el futuro”, afirmó Alonso, quien no ocultó que la puesta a punto fue un tema a debate durante el fin de semana: “Tuve mucho subviraje el sábado así que cambiamos el alerón delantero, aunque también se cambió el neumático. Este coche no estaba diseñado para ser conducido con slick, no lo ajustamos del todo bien”.

It's the stuff of dreams. 15 years after winning the @F1 championship, car and driver are reunited! The R25 taking to the track in Abu Dhabi with @alo_oficial at the wheel. #RSspirit #AbuDhabiGP pic.twitter.com/RLkG6f1xg4

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 11, 2020