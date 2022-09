Alejandro Rodríguez presenta bloque unitario del PRM por reelección y reclama convención en NY

El aspirante a la presidencia de la seccional del PRM, Alejandro Rodríguez (Tontón), presentó anoche el bloque unitario del partido que encabeza por la reelección en un acto masivo celebrado en Alianza Dominicana en el Alto Manhattan en el que reclamó que se celebre la convención interna en Nueva York.

Rodríguez, quien estuvo acompañado y respaldado por decenas de dirigentes y militantes perremeístas, entre los que se encontraban parte de las figuras más emblemáticas e históricas del partido, dijo que la actividad fue una demostración enorme de la voluntad de la dirigencia para mantener intacta la unidad partidaria.

Añadió que el bloque unitario tiene, entre otros objetivos, lograr la reelección del presidente Luis Abinader, meta hasta la que se mantendrá.

“Es por ahí que andamos, esto no se puede desbaratar porque encarna la unidad del partido”, afirmó Rodríguez.

Señaló que la unidad del partido es lo que va a garantizar la victoria en las elecciones 2024.

Refiriéndose a la estancada convención en la seccional de Nueva York para elegir al presidente y otros cargos directivos, indicó que todavía el asunto se está manejando con la posibilidad de un consenso porque el consenso es una forma de hacer convención.

“Ahora, nosotros seguimos exigiendo la convención para resolver este impase porque es la única manera”, agregó.

Dijo sentirse altamente satisfecho con la asistencia masiva en su apoyo, especialmente el de las mujeres del partido, lo que demuestra que “estamos cambiando”.

Llamó a los perremeístas y la comunidad a asistir en masa a los actos de Abinader cuya llegada a Nueva York está programada para este lunes 19 de septiembre en la mañana.

“La visita de Luis Abinader debe constituirse en nuestra prioridad”, sostuvo.

“Ternemos que asistir al acto del lunes en la escuela de Gun Hill en El Bronx masivamente para respaldar las ejecutorias de un Gobierno que ha probado la calidad que tiene haciendo importantes reformas y ayudando su pueblo”, añadió Rodríguez.

“Confío y espero que nosotros tengamos una gran mayoría en esa actividad porque mucha gente que hoy no vinieron aquí participarán, y no vinieron aquí porque no se les invitó, fallamos en la invitación, y creo que debemos reconocerlo”, expresó.

Dijo que sin embargo, la presencia de los asistentes en masa de los presentes en el acto, lo llena de satisfacción porque evidencia que están en el camino correcto en el acto y siempre.

“Queremos pedir la convención para elegir nuestras autoridades”, dijo.

“Esta asamblea es el resultado de una política de unidad que logró romper muchas expectativas internamente e hizo que la gente mire la necesidad de la unidad como una forma de preservar el partido y ayudar a nuestro Gobierno”, añadió.

“Hubo mucho sectarismo y compañeros que no entendían el proceso, pero me alegro porque hoy están defendiendo junto a nosotros la unidad de este grupo y el partido porque nosotros representamos la unidad partidaria y estamos rodeados en este acto de dirigentes icónicos del partido, tradicionales y que han hecho de la política y de la defensa del pueblo dominicano, un sacerdocio y su razón de ser”, manifestó Rodríguez.

“Haber logrado la unidad en diversidad de ideas que tenemos es una señal de que estamos avanzando reconociendo las diferencias que tenemos entre todos nosotros, sabemos que hay un objetivo común que debe ser la reelección del presidente”, dijo coreado por los asistentes con la consigna “cuatro más”.

Y pidió un compromiso jurado en apoyo a la reelección y a las gestiones de Abinader, 2020-24 y 2024-28.

Rodríguez estuvo acompañado por varios otros a la presidencia de la seccional, secretaría general y presidencia de la circunscripción #1 en Estados Unidos.

EL ACTO

El acto se inició con una invocación religiosa y los himnos de la República Dominicana y el PRM.

Además de Rodríguez, hablaron los dirigentes Jhon Sánchez, David Williams, Margarita Pichardo, Luis Eludis Pérez, Antonio Jáquez (Tony), Pedro Julio Escorborg, Modesto Liranzo, César Mella, Rafaela Gómez, Rafael Mota Paulino, Rudy Durán, entre otros.

Sánchez dijo que la integración unitaria es una muestra de que el partido aquí está unificado para salir a las calles y hacer el trabajo que le va a dar cuatro años más al presidente Abinader.

“La unidad debe ser y un hecho, estamos propiciando este tipo de encuentro para que el partido salga monolíticamente a hacer el trabajo electoral que ya nos está pidiendo la comunidad”, añadió Sánchez.

Mella señaló que el evento fue espectacular al que la juventud asistió masivamente, demostrando que el PRM es un partido de unión e integración.

Pichardo, que es consul general en Montreal (Canadá) dijo que se siente muy contenta por la participación muy activa de la mujer perremeísta.

“Las mujeres estamos haciendo un trabajo excepcional, siempre unidas y ahora, vamos a mantener el trabajo para que el PRM y Luis se mantengan porque el presidente está haciendo muy buen trabajo”, añadió Pichardo.

La dirigenta Yahaira Mella Domínguez, señaló que en el acto se demostró que la mujer perremeísta está trabajando por la reelección de Abinader, el país y por el gran Gobierno que está dirigiendo el presidente.

“Las mujeres seguimos alante, alante y nunca decimos que no. Tenemos muchas ideas y somos las que siempre salimos primero a buscar los votos y a votar”, añadió.

Felicitó al presidente diciendo que las mujeres del partido y la comunidad lo esperan con los brazos abiertos.

Argentina Macario, luchadora constitucionalista en la guerra de 1965 y una de las dirigentes más icónicas del PRM, señaló que la mujer dominicana y perremeísta, hoy más que nunca se siente representada dándole el apoyo al evento.

Citó los programas en beneficio del exterior abiertos en Nueva York con los que Abinader está más comprometido que nunca.

“Este es el Gobierno que puede ayudarnos porque ninguno de los otros lo había hecho”, manifestó Macario.

Por Miguel Cruz Tejada