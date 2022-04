Luego de una unión matrimonial que perduró por 22 años, Albert Pujols anunció que se separa de su esposa Deidre.

“Me han hecho muchas preguntas en los últimos días sobre lo que ha estado pasando en casa y, lamentablemente, después de 22 años de matrimonio, he tomado la decisión de solicitar el divorcio de mi esposa, Deidre“, dijo Pujols en una declaración, que recogen varios medios como TMZ.

Albert Pujols announces that he is filing for divorce after 22 years with his wife Deidre.