Por Tuto Tavárez

Hace un par de semanas informé que me había encontrado con Hilarión Isalgués y prometí escribir de lo que hablamos.

*

Mejor dicho, yo hablé y el pequeño gritaba y voceaba como si estuviéramos a un kilómetro de distancia.

*

Lo que yo quería saber era sobre el surgimiento de la sexta franquicia de baloncesto, lo cual Hilarión me explicó entre estridencias y sacadas de pecho, perdón, pechito.

*

Después decidí no tocar el tema, porque cada vez que se escribe de esa disciplina, salen las jaurías y te chuban los perros.

*

Tan decidido estaba a no tocar el tema, que hasta boté el papel donde hice los apuntes, que son letras feísimas, que a veces ni yo entiendo.

*

Pero, cuando uno tiene amigos con buenas memorias, como Dimaggio Abreu es un problema y me recordó la promesa, porque él siempre quiere saber de Hilarión.

*

¡Vamos arriba! Me contó Hilarión que cuando se otorgó la franquicia al Club Domingo Paulino (CDP), la mesa estaba coja con 5 clubes: Plaza, Sameji, GUG, Pueblo Nuevo y Cupes.

*

Fue parecido a lo que sucedió cuando surgieron los Gigantes en Lidom, que había 5 equipos; Águilas, Tigres, Leones, Elefantes y Toros.

*

La réplica de Pipino El Breve, me aseguró que el Comité Ejecutivo de Abasaca, no él, decidió otorgar la franquicia al CDP, como un reconocimiento a Frank Sosa.

*

Frank había gestionado un convivio de mini basket en 1975 para ser celebrado en Santiago.

*

En ese momento, estaban sonando como posibles franquicias, Amaprosan, Centro Español y Gurabito Country Club, hoy Santiago Country Club.

*

Mi querido Fellito Ortiz, me contó Hilarión que el Club Luis Veras nunca fue una opción, aparentemente no tenía una directiva con economía para un equipo superior.

*

Ya ves, Yankee Clipper, en que lío me metiste por tener buena memoria, como no estoy en chismes, apagaré el celular todo el fin de semana.

*

SQUEEZE PLAY: En Rusia llaman a la Montaña Rusa, Montaña Americana…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Como dice Bulilo: ¡A Fellito y Jesús Mata, que no me llamen!…Habrá que decirle como el Negro Peter, ¡Coge dos!…Es que el presidente de la Asociación de Locutores de Santiago a todos los pitchers de la Liga de los Sapos le da dos strikes…Es más, hay un lanzador que le da dos y medio…Bienvenido a su tierra natal don Felipe Alou…Ese es un orgullo dominicano…Ahora Domingo Ureña va solo PAL play, solo PAL cine, solo PAL programa de Bélgica…No entendí algunas personas que la Federación Dominicana de Boxeo le envió la carta suspendiendo a Ariel Acosta…Creo que al Comité Olímpico Dominicano era suficiente…Tampoco entiendo por qué Ariel acusa a Fedoboxa de quererlo obligar a hace r elecciones a destiempo, si él es parte de ese organismo…Los Azulejos de Toronto van a dar una millonada a Vlady Guerrero para que venga a jugar con los Leones del Escogido…!Sueña Pilarín, que loterías si hay para jugar!…El miércoles vimos llegar a Paolo Modolo y Pappy Pérez al estadio del Cibao FC…Lo que no sabíamos era, que más allá estaban sentados Leo Sánchez, José Miguel Minier y El Bolillo…Cuando Paolo comenzó a subir para llegar donde estaba el ingeniero Manuel Estrella, la trilogía de Leo, José Miguel y El Bolillo encendió un cronómetro y el tiempo fue de 9,58, una especie de Usaín Bolt…Cuando Pappy Pérez comenzó a escalar se jugaba el minuto 75 y de acuerdo al tiempo cronometrado por los tres invitados, Leo José Miguel y El Bolillo, cuando llegó donde estaba el ingeniero Estrella se jugaba el minuto 89….Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Grecia su nombre oficial es República Helénica y sus habitantes son también llamados “Helenos”…Por hoy, out 27.