Al menos seis muertos por un apuñalamiento masivo en un centro comercial en Sídney

Al menos seis personas han muerto y varias han resultado heridas tras un apuñalamiento masivo en un centro comercial de Sidney, en la región de Nueva Gales del Sur, según ha confirmado la Policía australiana. El presunto autor ha sido abatido a tiros por los agentes.

“Varias personas más han sido llevadas al hospital”, ha informado Anthony Cooke, comisario asistente de la Policía del estado de Nueva Gales del Sur, en declaraciones recogidas por la televisión estatal ABC, al informar de las cinco primeras víctimas. Cooke ha precisado que varias de ellas están en estado grave y más tarde las autoridades han comunicado la muerte de una de ellas, sexta víctima de los ataques.

Cooke ha asegurado que los apuñalamientos han sido llevados a cabo por un solo individuo, abatido a tiros por la Policía, aunque informaciones previas hablan de que los agentes buscaban a un segundo agresor. “Según las investigaciones preliminares, parece que esta persona ha actuado sola”, ha indicado el comisario asistente.

Incident at Bondi Junction Westfield. Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out. People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk

El asaltante entró en el popular centro comercial Westfield Bondi Junction a las 15:10 hora local (5:10 GMT), salió al poco tiempo y regresó unos diez minutos después cuando se encaró a “alrededor de nueve personas”.

Una inspectora de Policía se enfrentó al agresor cuando este se giró hacia ella con un cuchillo en la mano. Entonces, la agente “disparó un arma de fuego” contra él, según el relato de Cooke.

El Consejo de Waverley, el distrito de Sídney en la que se produjo el incidente, indicó en la red social X que los servicios de emergencia fueron al centro comercial “después de informes de que varias personas fueron apuñaladas”.

Según la ABC, el servicio de Ambulancias de Nueva Gales del Sur señaló que fueron al menos siete las personas apuñaladas, incluido un bebé de nueve meses, y han sido trasladados a los hospitales más cercanos.

Aunque ha abatido a un atacante, según la ABC, la Policía busca al menos a un segundo asaltante en el centro comercial, que fue evacuado, y sus inmediaciones. No han transcendido por el momento detalles sobre los criminales ni sobre sus posibles motivaciones.

Según los medios australianos, cientos de personas fueron evacuadas del centro comercial tras producirse el ataque, mientras que las imágenes de las redes sociales mostraron a la gente abandonando apresuradamente el lugar mientras llegaban vehículos policiales y ambulancias.

Terrorist attack in Bondi Junction Westfield shopping centre



At least 4 people are dead with many more injured.



Call this for what it is, a terrorist attack! pic.twitter.com/oGSneraSJd